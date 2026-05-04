Patricia Bullrich se reunió con el alcalde de Santiago y criticó la gestión del PRO en CABA + Seguir en









La senadora viajó a la capital del país trasandino para un encuentro con Mario Desbordes. Al finalizar, trasladó sus conclusiones al plano local con críticas al Gobierno porteño.

La senadora y exministra junto al alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes.

En un guiño a la construcción de una potencial candidatura en CABA en 2027, Patricia Bullrich viajó a Chile para encabezar una serie de reuniones que tuvieron como eje principal un encuentro con el alcalde de Santiago, con quien coincidió en la importancia de sostener una gestión eficiente de las ciudades basada en el orden y la seguridad, pilares de La Libertad Avanza junto con la rebaja de impuestos. Tras el mitin, trasladó las conclusiones al terreno local, con críticas al Gobierno porteño.

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Aún sin definiciones concretas sobre su futuro electoral, la senadora nacional continúa dando pistas sobre una eventual postulación en el ámbito porteño. A las recorridas que, según confirmaron a Ámbito se espera que profundice semana tras semana en la Ciudad, Bullrich sumó este lunes una serie de encuentros con autoridades, referentes del sector privado y académicos chilenos en el marco de una agenda de trabajo con la que apunta a ampliar su visión sobre el rol de las ciudades en materia de progreso.

En ese contexto, la senadora se reunió con Mario Desbordes, titular de la administración capitalina chilena, con quien compartió su mirada sobre el rol del orden, la seguridad y la eficiencia en la gestión pública como "condiciones indispensables" para el desarrollo. “Con reglas claras y una ciudad bien integrada, conectada y administrada, se genera el terreno donde la gente y el sector productivo pueden desplegar su potencial”, sostuvo tras el encuentro.

Limpieza, subte e impuestos, los pendientes en CABA según Patricia Bullrich El encuentro se centró en la importancia de la gestión de las grandes ciudades como un factor determinante del crecimiento. Según confirmaron desde su entorno, Bullrich señaló a Santiago de Chile como "un ejemplo de avance" en aspectos clave de la vida urbana y la contrastó con lo que considera son "los desafíos pendientes en Buenos Aires". En ese sentido, nombró el déficit en temas de limpieza, transporte, tránsito y presión impositiva.

"Santiago es un ejemplo de una ciudad que crece y no se queda frenada en lo que Buenos Aires no logra avanzar: la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos", dijo luego en un mensaje que publicó en sus redes sociales. Según precisaron desde el entorno de la exministra, la visita a Chile se enmarca en una serie de reuniones que apuntan a "consolidar vínculos regionales y promover una visión de crecimiento basada en instituciones sólidas, gestión eficiente y reglas claras".

En ese marco, Bullrich planteó que el desarrollo no puede pensarse únicamente desde la macroeconomía, sino que debe traducirse en mejoras concretas en la vida cotidiana. “El cambio se consolida cuando llega al barrio, a la calle, a los servicios que usan todos los días los ciudadanos”, afirmó. Durante su paso por Chile, también participó de un encuentro en la Pontificia Universidad Católica de Chile y de actividades con empresarios. Allí expuso sobre el "proceso de transformación económica en la Argentina" y la necesidad de consolidar "condiciones de previsibilidad para la inversión". El desafío actual, dijo, es bajar el orden macroeconómico a la realidad concreta, generando empleo, inversión y oportunidades. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado subrayó que el intercambio con autoridades locales de la región permite fortalecer una agenda común. “Las ciudades son hoy un actor central del desarrollo. Si funcionan bien, todo lo demás tiene más posibilidades de avanzar”, aseguró Tras el escándalo judicial de Manuel Adorni, Bullrich cobró protagonismo al interior de La Libertad Avanza como uno de los apellidos que podrían disputarle la Ciudad a Jorge Macri, su candidato en la interna de Juntos por el Cambio en 2023. Con más de un año y medio por delante para las elecciones porteñas, la senadora ya comienza a mover sus hijos y se prepara para asumir la carga de una eventual postulación.