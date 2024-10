Pelea Gobierno-AFA: fallo de la Justicia habilita asamblea para reasunción de "Chiqui" Tapia

El Juzgado Civil 66, a cargo del juez Christian Ricardo Pettis, consideró que la resolución de la IGJ que suspendía la asamblea de la AFA aún no está firme.

En cuatro carillas, el juez Christian Pettis primero observó que la resolución de suspensión de la IGJ no era a la asamblea en sí, sino a "determinados puntos" del orden del día previsto. Luego, analizó el pedido de la AFA que denunciaba como "hecho nuevo" lo intentado por el órgano que depende del Ministerio de Justicia y que requería claridad sobre su firmeza, dado que existen quince días para apelar al fuero civil y que sus efectos serían suspensivos, en todo caso.

Para el magistrado, que se remitió a lo dicho el 9 de octubre, no puede ser admitida la acción declarativa porque "ninguna resolución adquiere firmeza hasta tanto se encuentre vencido el plazo previsto en la normativa para recurrirla". Es decir, que no existe duda sobre ese proceder y por tanto, la justicia está impedida de actuar, lo que ratifica la pretensión de la AFA por la negativa: no está firme lo de la IGJ.