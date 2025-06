Murió "Chinchu" Gasparini, el intendente que salió de la calle y dejó una marca en el peronismo bonaerense

Su figura trascendió los límites de su distrito, no solo por lo atípico de su historia, sino por el modo en que convirtió su biografía en un recurso político. Con un estilo frontal, sin medias tintas ni cálculo partidario, Gasparini hablaba como vivía: sin rodeos. Se presentaba en actos con su “Chinuchumóvil”, improvisaba discursos, abrazaba a desconocidos y no necesitaba de asesores para construir cercanía. Para muchos, su modo de hacer política condensaba una esencia ya escasa: la del dirigente que no se parece a nadie porque no quiere parecerse a nadie.