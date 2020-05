El PJ bonaerense se reunió para consolidar el apoyo a Fernández

También fueron invitados los dirigentes de actuación gremial como Pablo Moyano (Camioneros), Omar Plaíni (Sindicato de Canillitas), Héctor Daer (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina y a la Confederación General del Trabajo), Roberto Baradel (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) y Sergio Palazzo (La Bancaria).

El encuentro estuvo focalizado en analizar cómo se desarrollan las medidas sanitarias y el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno de la Nación por la pandemia de coronavirus Covid-19.

En ese sentido, la idea central es unificar criterios para continuar en la misma línea con presidencia y seguir con el apoyo a Fernández a nivel nacional y a Kicillof, en la región.

El viernes por la noche, el máximo mandatario anunció otra extensión de la cuarentena aunque con un paso a las fase cuatro, a excepción de la Área Metropolitana que continuará en la etapa tres debido a su alta densidad y cantidad de contagios y fallecidos.

"No es un avance ni un retroceso, sino trabajar con seriedad, el objetivo no se pudo alcanzar", manifestó Fernández desde la Residencia de Olivos, y añadió unas palabras contra sus detractores: "No me van a torcer el brazo, voy a cuidar antes que nada a la gente".