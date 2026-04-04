The Washington Post elogió a Javier Milei: destacó la caída de la pobreza y el crecimiento del 4,4% + Seguir en









El Consejo Editorial del diario estadounidense subrayó que la tasa de pobreza bajó al 28% a fines de 2025, desde un pico del 53% en el primer semestre de 2024, y ponderó el superávit fiscal y la reducción de la inflación como los principales logros de las reformas de libre mercado.

El diario estadounidense destacó la baja de la pobreza y el crecimiento económico.

El Consejo Editorial de The Washington Post (TWP) publicó una nota en la que destacó la disminución de la tasa de pobreza en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Según las cifras publicadas por el INDEC esta semana, el porcentaje se redujo al 28% a fines de 2025, frente a un máximo del 53% registrado en el primer semestre de 2024.

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Según el TWP, "El experimento de libre mercado de Argentina, impulsado por el presidente Javier Milei, ha vuelto a desafiar a los agoreros". Tomando en cuenta los datos del INDEZ, sin mencionar los cuestionamientos que tienen dentro del país, destacó la baja de la pobreza del máximo del 53% en el primer semestre de Milei al 28% registrado a fines de 2025. "Una mejora considerable", resaltó.

En el análisis mencionó el fuerte ajuste fiscal y el recorte del empleo público. A pesar de ello, destacó la desaceleración de la inflación, "de un asombroso 200% cuando asumió el cargo a un 33% en el año que finalizó en febrero", y el crecimiento económico del 4,4% el año pasado, recuperándose rápidamente de una breve recesión en 2024.

The Washington Post elogió a Javier Milei "Nuevo dato sobre la Argentina muestra la respuesta real a la pobreza". Con este título, el Washington Post halagó al presidente Javier Milei. El Fondo Monetario Internacional prevé que el país seguirá registrando impresionantes tasas de crecimiento en 2026 y 2027, superando sustancialmente la tasa promedio de América Latina. El editorial también señaló que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha modificado o eliminado más de 14.000 regulaciones en menos de un año y medio.

Lo que no menciona la editorial es el comportamiento dispar de la economía, con sectores muy dinámicos como la energía y el campo, en contraste con otros en caída tal el caso de la industria y el comercio.

La nota reconoció, sin embargo, que la eliminación de más de 60.000 empleos en el sector público contribuyó a elevar la tasa de desempleo al 7,5%, un factor que el diario identificó como el próximo desafío de la gestión. El editorial también mencionó que Milei tendrá que lidiar con las consecuencias de la guerra con Irán, que amenaza con elevar los precios a nivel mundial. El giro hacia el libre mercado en el centro del análisis El Consejo Editorial del diario resaltó el giro de Argentina hacia el libre mercado y la eliminación de regulaciones como factores clave en la recuperación económica del país. El texto subrayó que Milei actuó con rapidez para romper lo que calificó como el dominio socialista en Argentina, retomando la misma política de desmantelamiento del Estado burocrático que sostuvo durante la campaña electoral. La editorial concluyó que la rápida transformación de Argentina, de casi un siglo de socialismo a capitalismo de libre mercado, continúa demostrando la superioridad de este último sistema, y calificó el proceso como un experimento radical que es raro presenciar en tiempo real.