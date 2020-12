El Senado aprobó las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego

El proyecto establece que "no se podrá cambiar el uso" de las zonas afectadas por los incendios "para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino" que tenían al momento del incidente por un plazo de 60 años para los bosques y 30 años para zonas agrícolas.

Al abrir el debate, la miembro informante por el oficialismo, la titular de la comisión de Legislación General de la Cámara alta, Ana Almirón, advirtió que “este es un tema sumamente urgente” ya que este año los incendios forestales afectaron más de 900.000 hectáreas, en 22 provincias. "Hay que repensar el accionar del fuego, el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza”, agregó.

A su turno, su compañera de bancada, la senadora Nora Giménez consideró que "con su aplicación, este proyecto logra disuadir a aquellos que buscan con estos incendios bajar el precio de la tierra y con ello apropiarse de ellas con un sentido especulativo y comercial".

En tanto, la senadora de Juntos por el Cambio y titular de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, criticó el texto del proyecto, al señalar que “va en contra del principio de no regresividad”. “Establece plazos de 30 y 60 años para proteger ecosistemas que ya están protegidos a perpetuidad. Es una ley de enormes indefiniciones y esto hace que sea inaplicable", cuestionó.

En el mismo sentido, la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, indicó: “a este proyecto lo van a declarar inconstitucional, no resiste análisis ante los tribunales”. “El derecho de propiedad no se puede coartar por otra ley, la intencionalidad de los incendios no se puede adivinar y prohibir al dueño que haga otra cosa con su campo”, completó.

El proyecto consta de 4 artículos y modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego para establecer que "no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio".

Ese uso no podrá ser modificado por el término de 60 años para que "los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales" tengan garantizadas las "condiciones para la restauración de las superficies incendiadas".

Convenios de cooperación internacionales

Al inicio de la sesión, la Cámara alta aprobó por unanimidad tres acuerdos internacionales con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de cooperación con las Repúblicas de Uruguay y de Italia.

El senador y excanciller del Frente de Todos, Jorge Taiana, valoró el acuerdo con el BID por considerar que "Argentina está en necesidad de recibir recursos financieros para inversión de apoyo".

Taiana precisó que Argentina recibe un promedio de 1600 millones de dólares anuales del BID y que este año esos fondos estarán rondando los 1800 millones.

Los senadores aprobaron también un acuerdo de Cooperación Mutua para la Vigilancia y Control del Espacio Aéreo entre Argentina y Uruguay, suscripto en Montevideo el 29 de agosto de 2012, con el objetivo de desarrollar la colaboración mutua en la lucha contra el tránsito de aeronaves supuestamente involucradas en actividades ilícitas transnacionales.

Además, se avaló el acuerdo de cooperación en el Sector de la Defensa entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno argentino, suscripto en Roma el 12 de septiembre de 2016, con el fin de fomentar, facilitar y desarrollar la cooperación en el ámbito de la Defensa, de acuerdo con los principios de reciprocidad, igualdad e interés mutuo y de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.