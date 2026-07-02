Qué dice el artículo 3° de la Carta Orgánica del BCRA que Javier Milei califica de "ignorancia espantosa" + Agregar ámbito en









La reforma de 2012 reemplazó el mandato de preservar el valor de la moneda por un mandato múltiple que incluye el empleo y el desarrollo económico.

La reforma de 2012 modificó el mandato del BCRA, agregando objetivos como empleo y desarrollo económico. Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei apuntó este jueves contra el artículo 3° de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), al que definió como una "declaración de ignorancia espantosa", en el marco de su proyecto para modificar la norma que rige a la autoridad monetaria y que fue reformada por última vez en 2012.

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El texto vigente del artículo en cuestión establece que "el banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social". Es decir, le asigna a la entidad un mandato múltiple con varios objetivos simultáneos.

Esa redacción surgió de la ley 26.739, sancionada el 22 de marzo de 2012 y promulgada cinco días después, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del organismo. La reforma modificó especialmente el artículo 3, que hasta entonces establecía como "función primaria y fundamental" de la entidad "preservar el valor de la moneda", y la reemplazó por el mandato múltiple actual.

Los cambios de 2012 no se limitaron a los objetivos. La reforma también elevó los topes de los adelantos transitorios al Tesoro -que antes no podían superar el 12% de la base monetaria más un 10% de la recaudación del último año- al añadir otro 10% de la recaudación con "carácter excepcional", y eliminó la asignación específica para el pago a organismos multilaterales, lo que permitió al Poder Ejecutivo utilizar esos fondos para cualquier destino.

Además, estableció que el Central debía actuar "en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional", lo que redujo su margen de independencia.

Los cuestionamientos de Javier Milei a la Carta Orgánica del BCRA Milei propone volver al mandato original de "preservar el valor de la moneda" para combatir la inflación. Ese esquema es el que Milei busca desarmar. En un extenso posteo titulado "Fin de la brutalidad monetaria", el mandatario sostuvo que "la Carta Orgánica del BCRA de 2012 es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos", y remató: "Entrar al BCRA y ver el cartel en la pared con el artículo 3° de la CO es una declaración de ignorancia espantosa". Para el jefe de Estado, la solución pasa por volver al espíritu previo a la reforma: "Si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible (preservar el valor de la moneda) será un gran paso en la dirección correcta". Y anticipó que la iniciativa será más amplia: "La reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo. Iremos más a fondo aún". En la misma línea, Milei ya había propuesto en su presentación ante la Fundación Faro volver a la Carta Orgánica previa a 2012, y había cuestionado que con la redacción actual el Central "por cualquier motivo puede emitir dinero", en referencia a las finalidades vinculadas al empleo y al desarrollo económico con equidad social.