En el día de su cumpleaños 74, Guillermo Vilas reapareció en las redes con una foto de su hija + Agregar ámbito en









El mejor tenista argentino de la historia reapareció en las redes sociales justo en el día de su cumpleaños. Fue una de sus hijas quien posteó la imagen como homenaje.

En el día de su cumpleaños 74, Guillermo Vilas reapareció en las redes con una foto de su hija

Guillermo Vilas celebra hoy su cumpleaños número 74. El propulsor del tenis en Argentina y múltiple campeón de torneos Grand Slam está hace varios años alejado de la exposición pública y atravesando algunos problemas de salud.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, una de sus hijas, Andanin, de 22 años, decidió postear una tierna foto junto a él para homenajearlo en su día.

Su hija mayor publicó en su cuenta personal de Instagram una imagen de hace unos años, juntos en las calles de Montecarlo, precisamente en la puerta del Monte-Carlo Country Club. Allí, Vilas ganó el torneo profesional de 1976 y 1982.

En su carrera deportiva, Guillermo Vilas se convirtió en un referente absoluto no sólo en el país, sino también en el mundo por ganar 62 títulos, cuatro de ellos de Grand Slam (US Open 1977, Roland Garros 1977 y Australia Open 1978 y 1979), y lograr múltiples récords en el circuito ATP.

Temas Vilas