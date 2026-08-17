Nuevo pronóstico para el dólar: a cuánto cotizará a fin de año, según bancos y consultoras

Las últimas proyecciones de LatinFocus y del REM del BCRA anticipan una suba moderada del dólar mayorista para fin de año. El movimiento quedaría por debajo de la inflación esperada y reabre el debate por el atraso cambiario y la competitividad.

Quienes advierten sobre un atraso cambiario sostienen que, cuando la inflación avanza por encima del dólar, los costos de producir en la Argentina se encarecen medidos en moneda dura.

El dólar mayorista podría cerrar 2026 cerca de los $1.650, según las últimas proyecciones de bancos y consultoras locales e internacionales , en un escenario de suba moderada del tipo de cambio y por debajo de la inflación esperada. La estimación vuelve a poner en el centro de la discusión el nivel del dólar, el debate por el atraso cambiario y el impacto sobre la competitividad de los sectores exportadores.

La última edición del informe LatinFocus Consensus Forecast, que reúne los pronósticos de más de 50 bancos y consultoras internacionales, estimó que el dólar mayorista llegará a $1.648,10 a fines de 2026.

Si se toma como referencia el cierre del viernes, cuando la cotización se ubicó en $1.487,50, la proyección implica una suba de 10,8% para lo que resta del año. En términos cambiarios, ese movimiento equivale a una pérdida aproximada de 9,7% del valor del peso frente al dólar.

Una estimación similar surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Los participantes proyectaron para diciembre de 2026 un tipo de cambio nominal de $1.652 por dólar.

Ese valor representa una variación interanual esperada de 14,1% frente al nivel de diciembre de 2025. De esta manera, tanto las proyecciones locales como las internacionales coinciden en que el dólar tendría una evolución controlada durante los próximos meses.

El punto central es que esa depreciación del peso quedaría por debajo de la inflación esperada. Los analistas del REM proyectaron una inflación de 29,8% para 2026, mientras que LatinFocus estimó un avance de precios de 29,3%.

La última edición del informe LatinFocus Consensus Forecast, que reúne los pronósticos de más de 50 bancos y consultoras internacionales, estimó que el dólar mayorista llegará a $1.648,10 a fines de 2026. Depositphotos

La diferencia entre ambas variables implica que, si se cumplen esas proyecciones, los precios internos volverían a crecer más rápido que el tipo de cambio. Ese desfasaje es el eje del debate sobre la competitividad y el eventual atraso cambiario.

El debate por el atraso cambiario

Quienes advierten sobre un atraso cambiario sostienen que, cuando la inflación avanza por encima del dólar, los costos de producir en la Argentina se encarecen medidos en moneda dura. Eso puede afectar a las empresas exportadoras y a las firmas que compiten con bienes importados.

La discusión ganó fuerza en las últimas semanas por los reclamos de distintos sectores productivos y economistas que plantean la necesidad de un tipo de cambio más alto para mejorar márgenes, sostener actividad y favorecer exportaciones.

Quienes advierten sobre un atraso cambiario sostienen que, cuando la inflación avanza por encima del dólar, los costos de producir en la Argentina se encarecen medidos en moneda dura. Depositphotos

El Gobierno, en cambio, cuestionó los planteos que piden una devaluación como mecanismo para impulsar la producción. El argumento oficial es que una suba brusca del dólar podría trasladarse a precios, afectar el poder adquisitivo y poner en riesgo la desaceleración inflacionaria.

Así aparece uno de los dilemas centrales de la política económica. Una corrección cambiaria puede mejorar la rentabilidad de algunos sectores exportadores, pero también puede generar presión sobre los precios. Por el contrario, mantener una evolución del dólar por debajo de la inflación ayuda a contener expectativas, aunque aumenta las dudas sobre la competitividad.

El mercado no espera un salto cambiario

Por ahora, las proyecciones disponibles no anticipan un salto cambiario significativo para lo que resta de 2026. Tanto LatinFocus como el REM ubican al dólar mayorista de diciembre en torno de $1.650.

El consenso de mercado apunta a una suba gradual, no a una corrección abrupta. Sin embargo, el dato relevante es que ese recorrido quedaría bastante por debajo de la inflación proyectada para el año.

La evolución del dólar y los precios será clave para determinar si el debate por el atraso cambiario pierde intensidad o vuelve a ganar protagonismo durante el segundo semestre.

En ese marco, el número de $1.650 funciona como una referencia para empresas, inversores y consumidores. Para el mercado, el dólar seguiría subiendo, pero a un ritmo menor que los precios. Para los sectores que reclaman más competitividad, esa trayectoria podría profundizar la discusión sobre el nivel real del tipo de cambio.