Eduardo Duhalde: "Al peronismo lo veo mal"

"El peronismo tiene que estar preparado para una interna" advirtió el expresidente, quien expresa su apoyo a la candidatura de Axel Kicillof: "Es honesto".

Eduardo Duhalde no cree que el principal problema del peronismo sea solamente una elección. En diálogo exclusivo con Ámbito, el expresidente vuelve sobre una preocupación que atraviesa toda su mirada sobre la política argentina: la crisis de representación de los partidos y la dificultad para construir una alternativa capaz de disputar el poder . Repasa la campaña del peronismo, analiza a sus candidatos y sus propuestas, pero también se detiene en la proyección hacia 2027. Para entonces, asegura, será más fácil ganar la provincia de Buenos Aires que la Nación.

Crítico del estilo confrontativo de Javier Milei , Duhalde reclama un cambio de rumbo, aunque aclara que su planteo no es que el Presidente abandone el cargo. “Lo que yo quiero es que este señor cambie” , sostiene.

Eduardo Duhalde: Bueno, es un gobierno de pelea y yo creo en otras cosas. Creo en la unión, en llevarnos bien. Es un gobierno de pelea, así que, para mí, tiene que estar equivocado en su manera de manejarse.

P.: ¿Rescataría algo de esta gestión en lo económico, más allá de las formas agresivas que tiene Milei?

E.D.: Ningún gobierno hace todo bien o todo mal. Algo viene bien, pero las cosas que más se destacan son lo malo. Lo bueno, malo, malo, malo, bueno. Es así la cosa. No quiero hablar en detalle de lo que me parece peor porque, realmente, lo que quiero es que este señor cambie, que entienda en algún momento que así el país le va a ir cada vez peor.

Eduardo Duhalde: “La gente no quiere votar partidos políticos”.

P.: ¿Y por qué cree que la sociedad lo votó en 2023?

E.D.: Porque no había alternativas, no había alternativas serias para la gente, y la gente lo eligió a él. Eso está bien, es democrático y fue un triunfo que nadie puede discutir.

Un mensaje al peronismo

P.: A casi un año de las primarias, todavía no se sabe qué va a pasar con las PASO. ¿Cómo ve al peronismo de cara a las elecciones?

E.D.: Al peronismo lo veo mal. Veo mal a los partidos, veo mal a todos los partidos. Inclusive, al partido del Gobierno lo veo mal. Creo que hay que armar una cosa distinta. La gente no quiere votar partidos políticos. La gente está muy enojada porque le va cada vez peor y, bueno, los partidos políticos, cuando han estado, no le han mejorado la vida. Por lo tanto, hay que armar una cosa distinta. La estamos armando. Estamos armando el Movimiento Productivo Argentino como partido político, con los instrumentos radicales y justicialistas. Es lo que siempre me tocó hacer a mí en mi vida política. Siempre goberné con la Unión Cívica Radical, pero con un tema central que hay que poner precisamente en el centro: el programa para terminar con la corrupción estructural, que es lo que ya han hecho muchos países en el mundo y que es imprescindible hacer. La corrupción es, para la gente, lo más destacable de estas épocas de gobierno, no solamente de este gobierno, sino también de gobiernos anteriores.

P.: ¿Y ese movimiento, el MPA que usted está preparando, apunta a competir a nivel nacional, provincial y municipal?

E.D.: A nivel nacional, provincial y municipal, por supuesto.

P.: ¿Está pensando usted en ser candidato o en apoyar a algún otro candidato?

E.D.: No, no. Yo ya tengo 84 años y, a esta edad, no está uno para gobernar, pero estoy para ayudar. Creo que es indispensable ayudar en todo lo que podamos. Y siempre con la misma idea: no hay que pelearse, no hay que pelearse. La pelea no sirve. Yo vengo luchando con el tema de no pelearse desde que era intendente por primera vez. No hay que pelearse. La pelea no sirve sino para destruir las posibilidades de progreso de los países.

Eduardo Duhalde y los partidos

P.: ¿Y el candidato del peronismo, en esta idea de no pelearse, cree que tiene que surgir de una interna o de un consenso?

E.D.: Tiene que salir. No sabemos si volver a internas porque el Gobierno está amagando con terminar con las PASO, así que hay que estar preparados para las dos cosas: para una interna o para buscar una conciliación. Pero no veo que el partido, por más que se ponga de acuerdo, tenga posibilidades de ganar. La gente no quiere votar partidos.

P.: Pero los partidos son el instrumento para votar a los candidatos. Si la gente no quiere votar a los partidos tradicionales, ¿cuál sería la alternativa?

E.D.: Crear un movimiento nuevo. Claro, porque estamos hablando de partidos históricos, como la Unión Cívica Radical, creada a fines del siglo XIX, o el socialismo. Bueno, pero la gente... No es que no haya sentimiento radical y justicialista en el país. Es absolutamente mayoritario ese sentimiento. Pero del sentimiento a la votación hay un trecho largo. La gente no quiere votarlos.

P.: ¿A nivel nacional le gusta alguno de los candidatos que están dando vueltas en el peronismo? Kicillof, Massa, ¿alguno que le guste especialmente?

E.D.: Sí, Kicillof me parece que es un hombre honesto y, obviamente, el Gobierno lo tiene cortito, ¿no? Pero me gusta como candidato, me gusta el candidato. Hay otros candidatos también en otras provincias. No voy a nombrarlos porque son varios, pero, bueno, en una PASO van a tener que ganarle a Kicillof o al que sea para poder ser candidatos.

P.: Muchos comparan lo que pasó en 2005 entre Cristina y Chiche con lo que está pasando ahora entre Axel y Cristina, por la disputa en la provincia y también dentro del peronismo a nivel nacional. ¿Usted encuentra alguna similitud o son fenómenos distintos?

E.D.: Son fenómenos parecidos, pero no hay fenómenos iguales con el paso del tiempo. Tienen algunas cosas que son parecidas, pero, bueno, lo importante para el futuro es organizarlo sin dejar de poner en el centro del escenario el tema de cómo se elimina la corrupción de la estructura.

P.: ¿Y a Cristina la ve colaborando con la conducción del peronismo? ¿Cree que es una ayuda o una traba en este momento?

E.D.: No veo que tenga muchas posibilidades de ayudar en la situación en la que se encuentra. No creo que falte intención, pero no creo que tenga la posibilidad. Cada día va a tener menos posibilidades.

Su apoyo a Axel Kicillof

P.: Dentro de esta cantidad de dirigentes que hay en el peronismo, también en las provincias, ¿todos tienen la misma chance de ganarle a Milei o hay alguno que tenga más posibilidades que los otros?

E.D.: Yo me guío por las encuestas. Las encuestas marcan a Kicillof. Pero entre las encuestas y la realidad, a veces, hay un trecho largo. Así que no sé. La verdad es que no estoy al tanto de los gobernadores de provincias que tengan la posibilidad y el empuje para pretender estar por encima de Kicillof, me parece. El riojano, Ricardo Quintela, que ha expresado su voluntad, puede ser. Pero, bueno, vamos a ver.

Eduardo Duahlde junto a su esposa "Chiche" y a Julio Alak. Ex presidente esta activo en la campaña peronista de la provincia de Buenos Aires y apoya a Axel Kicillof.

P.: ¿Hoy está más fácil para el peronismo ganar la provincia de Buenos Aires que una elección presidencial?

E.D.: Creo que sí, creo que sí. Cuando recorremos las provincias vemos que la gente responde positivamente. He venido de Bahía Blanca, estuve cuatro días ahí, y en los lugares a los que fuimos siempre quedaban chicos los espacios. Y eran lugares muy grandes. Los espacios se llenaban y la gente quería saber qué pensamos los que estamos con la idea de cambiar. La gente está interesada en entender eso. Aunque la gente, con sus problemas personales, a veces no tiene mucho tiempo para estar pensando en las salidas políticas.

P.: Usted tuvo un rol clave en la Argentina post 2001, pero también en la estabilización económica. ¿Quién cree que podría ser el nuevo Roberto Lavagna del peronismo en 2027 para tratar de reactivar la economía, con este nivel de recesión y pobreza que hay?

E.D.: Todavía creo que hay gente que tiene posibilidades de opinar y que tiene mucha capacidad. Hablo, quizás no del caso de Lavagna, pero sí de otros dirigentes, otros economistas que han estado y que han sido buenos, y que hoy, ya con más de 60 o 70 años, están ahí esperando a ver cómo se puede ayudar. No quiero nombrarlos porque son varios.

P.: La última, ¿considera que Cristina está efectivamente proscripta en el escenario político?

E.D.: Creo que sí. Por lo menos es lo que uno lee y escucha, ¿no? Sí, está proscripta.