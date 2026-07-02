Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori tras su triunfo y adelantó una "nueva etapa" en la relación con Perú + Agregar ámbito en









El Presidente aseguró que ambos coincidieron en impulsar una agenda basada en la libertad económica y el combate al crimen organizado. Además, sostuvo que Perú se suma al grupo de países de la región que "decidieron plantarse frente al socialismo".

Javier Milei se comunicó con Kaiko Fujimori. Presidencia

El presidente Javier Milei reveló este miércoles que mantuvo una conversación telefónica con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo en las elecciones y con quien acordó avanzar en una nueva etapa de la relación bilateral entre ambos países.

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A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario afirmó que el diálogo estuvo orientado a fortalecer los vínculos entre la Argentina y Perú. "Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", expresó.

Según detalló Milei, durante la conversación ambos coincidieron en la necesidad de profundizar políticas orientadas a promover la libertad económica, el crecimiento y la lucha contra el crimen organizado transnacional, uno de los ejes que el Gobierno argentino viene impulsando en distintos foros internacionales.

Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad.



Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2026 En ese marco, el Presidente destacó además el alineamiento político con la nueva administración peruana. "El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", sostuvo el jefe de Estado, quien cerró su mensaje con su habitual consigna: "¡Viva la libertad, carajo!".

Keiko Fujimori ganó las elecciones y fue confirmada como presidenta de Perú La candidata Keiko Fujimori fue confirmada el lunes como la nueva presidenta de Perú luego de que concluyera el escrutinio de la segunda vuelta electoral, en la que se impuso por un estrecho margen frente al postulante de izquierda Roberto Sánchez.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú. Con el 100% de las actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos válidos, equivalentes a 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez alcanzó el 49,86%, con 9.173.755 votos. La diferencia final fue de 49.641 votos y se trata de la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se define por menos de 50.000 votos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamará oficialmente los resultados el 3 de julio, cuando Fujimori será declarada presidenta electa. Luego, el 15 de julio recibirá sus credenciales y el 28 de julio asumirá el cargo en una ceremonia en el Congreso, coincidiendo con el Día de la Independencia de Perú.