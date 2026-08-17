Los ADRs operan mixtos, pero los bonos soberanos vuelven a caer y el riesgo país ya roza los 490 puntos

Los ADRs argentinos operan con mayoría de subas en Nueva York, en una jornada atravesada por el feriado nacional en la Argentina a raíz del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Los bonos soberanos en dólares extienden sus pérdidas en Nueva York y el riesgo país supera los 480 puntos básicos , en una jornada sin operaciones en la plaza local a raíz del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. A contramano, los ADRs suben.

Los títulos argentinos muestran bajas generalizadas de hasta el 0,4% en Wall Street . En efecto, el riesgo país medido por el JP Morgan trepa 1,6% hasta los 483 puntos básicos, lo que implica un salto mayor al 12% en lo que va de agosto.

En efecto, los bonos argentinos se suman al humor bursátil norteamericano, donde el industrial Dow Jones lidera las pérdidas con un retroceso del 0,4%, seguido por el S&P 500 , que baja un 0,2%. En la misma sintonía el Russell 2000 lo hace un 0,3%, pero el Nasdaq contrasta con un avance del 0,1%.

El mercado argentino permanece cerrado sin operaciones este lunes , por lo que las liquidaciones pasarán automáticamente al siguiente día hábil, el próximo martes 18 de agosto.

En tanto, los ADRs anotan mayoría de subas lideradas por YPF (4,2%). El podio lo completan Banco Macro (2,6%) y Edenor (1%). A contramano, Loma Negra cae 1,1%.

Sobre los activos argentinos, el economista Gustavo Ber indicó que los papeles bancarios y energéticos se mantienen más firmes, y son liderados por las petroleras, más allá de que el precio del crudo Brent continúa bastante estable.

Para el especialista, los activos domésticos continúan ajenos al mayor apetito por riesgo del norte, dentro de lo que supone un comportamiento también más desafiante para los mercados emergentes, aunque con "condimentos idiosincráticos" que, de manera creciente, frenaron las apuestas previas.

A su vez, señaló que todavía "se esperan señales que puedan llegar a activar renovadas apuestas tras un fuerte castigo que dejó al S&P Merval debajo de los u$s1.900".

Con respecto del tipo de cambio, el dólar cripto opera en los $1.582,48, tras una leve caída del 0,03%. El dólar tarjeta, para compras en el exterior, se mantiene a $1.963, de acuerdo al cierre del viernes.