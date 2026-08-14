Nuevo feriado y fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios y transporte el lunes 17 de agosto

El lunes se conmemora el fallecimiento del General José de San Martín y habrá cambios en colectivos, trenes, subtes, bancos, escuelas, hospitales y oficinas públicas.

El ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido hasta el lunes por obras de renovación.

El próximo feriado nacional será el lunes 17 de agosto , fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

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Como cae al inicio de la semana, habrá un fin de semana largo de tres días , desde el sábado 15 hasta el lunes 17, con modificaciones en el funcionamiento de los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Durante la jornada, colectivos, trenes y subtes funcionarán con esquemas correspondientes a un día feriado, por lo que pueden registrarse menores frecuencias y mayores tiempos de espera. También habrá cambios en la atención de hospitales, oficinas públicas, bancos y escuelas.

El 17 de agosto es feriado nacional porque se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , una de las figuras centrales de la historia argentina y de las campañas independentistas de América del Sur.

San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú , en la actual provincia de Corrientes. Durante su juventud se trasladó a España y desarrolló una extensa carrera militar .

En 1811 dejó el ejército y viajó a Londres, donde tomó contacto con otros patriotas americanos. Al año siguiente regresó a Buenos Aires para ponerse al servicio de las Provincias Unidas.

A poco de su llegada, recibió el encargo de organizar una unidad de caballería de élite. Así nació el Regimiento de Granaderos a Caballo, con el que obtuvo su primera gran victoria en territorio americano en el combate de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813.

Fue designado jefe del Ejército del Norte y diseñó una estrategia para la emancipación de la Corona española: el Plan Continental. Como gobernador de Cuyo, con sede en Mendoza, organizó durante varios años el Ejército de los Andes, una fuerza integrada por soldados, voluntarios y colaboradores que participaron en la fabricación de armas, uniformes, municiones, alimentos y equipamiento.

En enero de 1817 comenzó el histórico Cruce de los Andes. La campaña que llevó a sus tropas por distintos pasos cordilleranos hacia Chile.

El ejército obtuvo una victoria decisiva en la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de ese año, y consolidó la liberación chilena con el triunfo de Maipú, en 1818.

Desde el país vecino, organizó la expedición al Perú y, el 28 de julio de 1821, proclamó la independencia en Lima y asumió como Protector del Perú.

En 1822 se reunió con Simón Bolívar en Guayaquil, Ecuador. Después del encuentro, decidió apartarse de la conducción militar y política.

Los últimos años de su vida transcurrieron en Europa. Tras la muerte de su esposa, Remedios de Escalada, y en medio de las disputas políticas que atravesaban las Provincias Unidas, se instaló junto a su hija Mercedes en Francia.

Falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer a los 72 años. En 1880, sus restos fueron repatriados a Argentina y se encuentran en un mausoleo ubicado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, custodiados por efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Cómo funcionará el transporte público el feriado

El transporte público del AMBA funcionará el lunes 17 de agosto con el esquema correspondiente a un feriado. Esto implica que los pasajeros deberán contemplar frecuencias diferentes a las de un lunes hábil y posibles mayores tiempos de espera.

Colectivos

Las líneas de colectivos circularán con frecuencias reducidas, similares a las que utilizan habitualmente los domingos. La cantidad de unidades en la calle será menor y los intervalos entre servicios pueden ser más extensos, especialmente durante los horarios de menor demanda.

Trenes

En el AMBA, los trenes tendrán modificaciones. Algunas líneas funcionarán con cronograma especial por el feriado y otras tendrán interrupciones durante todo el fin de semana.

Trenes Argentinos mantiene publicados los horarios y las modificaciones de cada línea en sus canales oficiales, por lo que se recomienda consultar el recorrido específico antes de iniciar el viaje.

Una de las principales modificaciones será la interrupción total del ramal Tigre de la línea Mitre entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto, inclusive. La suspensión fue programada para realizar obras de renovación y mantenimiento en distintos sectores de la traza y mejorar la seguridad operacional.

Subtes y Premetro

El subte y el Premetro tendrán el esquema correspondiente a un domingo. Las líneas no funcionarán con la misma frecuencia que un lunes hábil y los horarios de inicio y finalización pueden diferir de los habituales.

Antes de viajar, conviene consultar los horarios actualizados de cada línea, ya que el Gobierno porteño publica los horarios y las posibles modificaciones del servicio.

Ecobici

Ecobici continuará operativo con los pases intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario).

Peajes

Los peajes funcionarán con normalidad. En jornadas similares, los horarios considerados como hora pico serán los correspondientes a días de fin de semana: de 11 a 15 en sentido Provincia y de 17 a 21 para el Centro.

Servicios públicos limitados el 17 de agosto

Administración y bancos

Durante el 17 de agosto no habrá atención al público en las oficinas gubernamentales de la Ciudad de Buenos Aires.

Permanecerán cerradas las sedes comunales, la Dirección General de Rentas, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el Registro Civil (solo estará la guardia de defunciones de 8 a 12), la Dirección General de Infracciones y la dependencia Roca de licencias de conducir.

Los bancos tampoco abrirán sus puertas y las operaciones podrán realizarse únicamente a través de canales digitales, cajeros automáticos y plataformas online. Las escuelas también permanecerán cerradas.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá sus siete plantas cerradas el jueves y abrirá normalmente el viernes.

Recolección de residuos

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad durante todo el fin de semana largo. Los recorridos se mantendrán según los horarios habituales, por lo que se recomienda a los vecinos respetar los días establecidos para sacar la basura.

Emergencias

La Policía y Bomberos de la Ciudad, junto con la línea de emergencias 911, mantendrán guardias activas durante las 24 horas.

Continuarán funcionando con guardias permanentes la Dirección General de Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias a través de la línea 103.

Estacionamiento

El sistema de estacionamiento medido quedará suspendido el lunes 17 de agosto.

Durante la jornada estará permitido estacionar en avenidas y junto a la vereda derecha de calles donde normalmente está prohibido hacerlo en días hábiles entre las 7 y las 21 horas, siempre que la señalización no indique una restricción específica.

Sin embargo, continuarán vigentes las prohibiciones permanentes en zonas determinadas, como en las trazas de las avenidas General Paz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, Dellepiane, Luis Huergo, Eduardo Madero y en los carriles centrales de Alem, Paseo Colón y Sáenz.

Además, durante el fin de semana largo habrá controles de tránsito y operativos de alcoholemia en distintos puntos de la Ciudad.