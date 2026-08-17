La historia del antepasado de Diego Maradona que luchó junto a José de San Martín por la independencia de la Argentina

Investigaciones históricas vinculan a Luis Maradona, un esclavo africano que integró el Ejército de los Andes, con la familia de Diego Armando Maradona. Su historia permite recuperar el protagonismo de los afrodescendientes en la gesta independentista argentina.

Investigaciones históricas vinculan a Luis Maradona, un esclavo africano que luchó en el Ejército de los Andes, con la familia de Diego Armando Maradona.

La historia del apellido Maradona tiene un capítulo poco conocido que conecta a la familia de Diego Armando Maradona , excapitán de la Selección argentina y campeón mundial en 1986, con la campaña libertadora encabezada por el general José de San Martín . Según una reconstrucción histórica citada por Sergio Wischñevsky , historiador de la Universidad de Buenos Aires, uno de los antepasados del exfutbolista habría sido Luis Maradona, un esclavo africano que integró el Ejército de los Andes y obtuvo su libertad tras participar en la guerra por la independencia.

La historia se remonta a la organización del ejército que cruzó la Cordillera de los Andes en 1817. En aquel proceso, San Martín impulsó la incorporación de hombres esclavizados a las tropas independentistas con la promesa de otorgarles la libertad si combatían por la causa emancipadora.

De acuerdo con Wischñevsky, entre el 30% y el 35% de los soldados del Ejército de los Andes eran negros provenientes de la esclavitud. Otro porcentaje importante estaba integrado por miembros de pueblos originarios, lo que muestra una composición social mucho más diversa que la que suele aparecer en los relatos tradicionales sobre la independencia.

En ese contexto aparece Luis Maradona, registrado en documentos históricos como combatiente y violinista. Su caso refleja una práctica habitual de la época: muchos esclavos adoptaban el apellido de sus propietarios .

Según la reconstrucción histórica, el apellido provenía de una familia Maradona vinculada a la provincia de San Juan y propietaria de esclavos. Tras participar en la campaña libertadora y alcanzar la emancipación, Luis Maradona se habría radicado en Corrientes, donde sus descendientes continuaron su vida familiar.

Cinco generaciones después, también en Corrientes, nació Diego Maradona padre, conocido como Don Diego. A partir de esa línea genealógica, Luis Maradona sería uno de los ancestros directos de la familia del ídolo argentino.

Un ancestro de Diego Maradona integró la campaña del Ejército de los Andes de San Martín.

El aporte afrodescendiente a la independencia

Más allá de la conexión con el apellido Maradona, la historia permite iluminar un aspecto muchas veces relegado de la independencia argentina: el rol de los afrodescendientes en los ejércitos patriotas.

Miles de hombres negros, muchos de ellos esclavizados, participaron en las campañas militares que definieron el destino de la región. Su incorporación no solo tuvo peso numérico, sino también político y social, porque la promesa de libertad vinculó la lucha independentista con una transformación concreta en la vida de quienes combatieron.

El caso de Luis Maradona funciona como una puerta de entrada a esa memoria. Su nombre une una historia familiar reconocida en todo el país con una dimensión menos visibilizada de la gesta sanmartiniana: la participación decisiva de afrodescendientes, pueblos originarios y sectores populares en la construcción de la independencia.

La historia del antepasado de Diego Maradona que luchó junto a José de San Martín.

Una historia familiar y nacional

La posible conexión entre Luis Maradona y Diego Armando Maradona no cambia únicamente la mirada sobre un apellido famoso. También permite reconstruir cómo las historias familiares argentinas están atravesadas por procesos más amplios: esclavitud, guerras de independencia, migraciones internas, mestizaje y silencios históricos.

En ese sentido, la figura de Luis Maradona condensa una historia doble. Por un lado, la de un hombre esclavizado que combatió en el Ejército de los Andes y obtuvo su libertad. Por otro, la de una Argentina que todavía revisa el lugar que tuvieron los afrodescendientes en sus orígenes nacionales.

El recorrido de este apellido muestra cómo una historia iniciada en los tiempos de la independencia terminó formando parte, varias generaciones después, de una de las familias más reconocidas de la cultura popular argentina. La trayectoria de Luis Maradona quedó así ligada a un linaje que, con el paso del tiempo, llegaría hasta Diego Maradona, una de las figuras más importantes del deporte nacional.