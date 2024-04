Radicalismo se reactiva en el norte con guiños a Lousteau

Este fin de semana se reunió la Convención Provincial del radicalismo tucumano -que presidió el histórico dirigente José Nader- y tras varias exposiciones se acordó un documento que sostiene: "Hoy nos merecemos recapacitar de cómo tenemos que recomponer el vínculo con la ciudadanía para volver a ser una oferta electoral competente. Es por eso que acompañamos la coherencia y la honestidad intelectual de Martín Lousteau como presidente del radicalismo". Habrá que ver si esta postura es tomada por los dos diputados nacionales por Tucumán de origen radical, Roberto Sánchez (presidente del partido) y Mariano Campero, que votaron a favor de la Ley de Bases cuando se aprobó en general pero que fracasó cuando se debatió en particular. Lousteau, senador nacional, se paró en frente del Poder Ejecutivo Nacional y se expresó en contra del mega DNU que hace dos semanas fue rechazado por la Cámara Alta. Los convencionales tucumanos también confirmaron para el 1 de septiembre el llamado a elecciones internas para la renovación de autoridades partidarias.

En el caso de Catamarca , el encuentro boina blanca se realizó hace una semana y también tuvo como protagonista a la Convención Provincial, convocatoria que se destacó porque todas las líneas internas estuvieron representadas. Uno de los principales oradores fue Alfredo Marcchioli , presidente del partido y diputado provincial. El dirigente, además, integra Evolución , la línea interna radical que tiene en Lousteau a su principal referente. "Lo más importante fue la una oportunidad de diálogo entre los radicales de toda la provincia, como hacía mucho no sucedía y nos debíamos", expresó.

En consonancia con esta postura, dos días antes el bloque de diputados provinciales radicales se reunió con trabajadores de los Centros de Referencia (CDR) y Agricultura Familiar que fueron despedidos por el Gobierno nacional. Los parlamentarios se expresaron en contra de la decisión debido a que "llegan a territorios a donde el Estado no llegaría de otra manera, articulan políticas con los gobiernos locales y dan respuestas ante las necesidades de la población más vulnerable y los productores catamarqueños".

Asoma en Salta un crítico de Milei y de la alianza con el PRO

En Salta, los radicales deberán elegir autoridades partidarias el próximo 12 de mayo en un escenario con profundas diferencias internas. Tantas, que la compulsa se postergó en dos ocasiones. Su actual presidente, el exdiputado nacional Miguel Nanni, no se presentaría para no pagar los costos de la dura derrota de JxC en las elecciones provinciales. Por ello, suma posibilidades una de las voces locales más críticas de la pertenencia de la UCR a JxC y del apoyo del partido a Milei. Se trata del presidente del Comité salteño, Rubén "Chato" Correa, también secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Salta. "Justificándose en posturas antiperonistas y antikircheristas hay radicales que terminan abrazando las ideas liberales de Mauricio Macri y Milei cuando la UCR, a partir de Raúl Alfonsín, siempre se identificó con la social democracia", señaló Correa hace unos días en una entrevista, en la que confirmó que aspira a presidir la UCR local.

Consultado por la salteña FM La Plaza 94.9, agregó que la UCR se debe un debate doctrinario y se mostró a favor de posturas asumidas por Lousteau. "Está bueno que se concrete, el senador y presidente del partido, Martín Lousteau, por convicción votó en contra del mega DNU, mientras el grueso del bloque votó a favor, con una mirada antiperonista y a favor de la iniciativa privada". "El radicalismo no puede actuar combatiendo al peronismo, que no es el enemigo del radicalismo, no es el régimen; al régimen lo estamos viendo hoy cómo gobierna y al que lo único que le interesa son los negocios a favor de los grupos concentrados", agregó.

Estos guiños a la conducción del actual presidente del Comité Nacional boina blanca se dan a dos semanas de que cuatro gobernadores radicales -Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, Jujuy; Gustavo Valdes, de Corrientes, y Leandro Zdero, de Chaco- firmaran un duro comunicado en contra de Lousteau por su rechazo al mega DNU y reclamaron "una UCR moderna", cuestionando su conducción. El documento también fue acompañado por las firmas de los titulares de los bloques radicales, Eduardo Vischi, en el Senado, y Rodrigo De Loredo, en Diputados.