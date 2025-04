Respaldos en Diputados para declarar la emergencia en discapacidad

Entre los interlocutores se encontró Stefano Di Tata, de la Unión de Discapacidades, quien enumeró que "hace un año mi enfermero no cobra y está conmigo por mera solidaridad"; "tuve que hacer una colecta para comprar mis ruedas"; "para comprar una silla tuve que pedir ayuda solidaria". "Soy paciente electrodependiente y es una vergüenza la falta de de humanidad que tiene la empresa prestadora", agregó.

A su turno, Nicolás Randondy, de la Fundación inclusiva Danielito, planteó su apoyo a la iniciativa porque "ve una regresión que socialmente no nos hace bien y culturalmente tampoco" y remarcó la actualidad negativa de que "las obras sociales decidan qué es lo que te cubren y qué no". "Para que me dieran la silla actual que tengo, me tuvieron que sacar una foto de mi espalda para comprobar por qué la estábamos pidiendo", señaló.

Otra oradora fue Estefanía Romero, de la ONG Esperanza Hoy y Siempre, que detalló que "todas las personas con discapacidad estamos pasando la falta de acceso a los insumos, el acceso al transporte, la falta de trabajo, la falta de acceso a la prestaciones médicas básicas como lo establece la Ley 24.901" y afirmó que "las familias llegan desesperadas porque no tienen recursos y las obras sociales no se hacen cargo".

Informe Fernando Brovelli.-