"El clima es de absoluta tensión, preocupación y rechazo por el aumento de las retenciones"

"El mundo nos está pidiendo productos y Argentina no está capitalizando el momento", dijo sobre el sector. "Hay muchísimas restricciones, no nos permiten exportar", aseguró el presidente de Ciara-CEC y dijo "el Poder Ejecutivo no puede subir alícuotas, eso es función del Poder Legislativo". "Esta guerra va a implicar un aumento inflacionario del 5% anual", en diálogo con Daniel Fernández Canedo en "Economía 21" por FM Milenium.