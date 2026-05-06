Presentaron un proyecto de retenciones cero para los sectores agropecuario y agroindustrial

La iniciativa plantea llegar a reducir los Derechos de Exportación progresivamente hasta eliminarlos por completo en 2028. Su autora es la diputada santafesina Gisela Scaglia, de Provincias Unidas.

La diputada nacional Gisela Scaglia presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la reducción gradual y eliminación total de los derechos de exportación sobre el sector agropecuario y agroindustrial . La iniciativa establece una reducción progresiva en cuatro tramos: cada año se descuenta una cuarta parte de la alícuota vigente al momento de la promulgación, hasta llegar a cero a partir del 1° de diciembre de 2028.

La iniciativa también deroga el artículo 755 del Código Aduanero , que habilita al Poder Ejecutivo a modificar las alícuotas por decreto sin intervención del Congreso.

Durante 2025 se produjeron seis cambios en los derechos de exportación de cereales y oleaginosas por esa vía, generando incertidumbre en el mercado. La nueva norma establece que cualquier modificación futura deberá ser aprobada por ley formal del Congreso.

La legisladora santafesina destacó que el sector agroexportador cerró 2025 con ingresos superiores a los u$s31.000 millones , consolidándose como la principal fuente de divisas del país. Sin embargo, señaló que Argentina "permanece estancada en producción y crecimiento exportador porque el impuesto extrae renta que debería destinarse a tecnología y ampliación de la frontera productiva".

"Cuando al campo le va bien, le va bien a toda la Argentina. El productor que gana más no se guarda la plata: compra una máquina, contrata más gente, mueve la economía. Por eso esto no es un privilegio sectorial, es una condición para que el país crezca", agregó la exvicegobernadora de Santa Fe, que lidera el bloque Provincias Unidas.

El proyecto contempla además una cláusula de protección federal: el Poder Ejecutivo no podrá invocar la nueva norma para modificar los regímenes de coparticipación ni los fondos destinados a las provincias.

Scaglia subrayó que la recaudación de retenciones no es coparticipable, por lo que las provincias productoras generan la riqueza pero no reciben retorno proporcional, un esquema que consideró contrario al federalismo constitucional.

Respaldo a la quita de exportaciones

Al respecto, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX), conocidos como retenciones, permitiría que las exportaciones agroindustriales superen los u$s50.500 millones en 2036, con un impacto positivo también en la recaudación estatal, que sería mayor que bajo el esquema vigente.

El documento plantea que la quita gradual de retenciones no solo es sostenible, sino que además resulta fiscalmente rentable en el mediano plazo, al comparar un escenario actual con otro de eliminación total hacia 2028.

El estudio, basado en el modelo AGMEMOD Argentina, señala que eliminar los DEX funcionaría como un multiplicador del área sembrada. Mientras que con las políticas actuales crecería apenas un 3% en diez años, sin retenciones alcanzaría 43,4 millones de hectáreas en 2036.

Este aumento, junto con una mayor inversión en tecnología, llevaría la producción total a 182,6 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 10,1% respecto del escenario base, con protagonismo del complejo soja y el maíz.

En términos de divisas, el reporte destaca que el agro podría aportar un flujo significativamente mayor: para 2036, las exportaciones sin retenciones llegarían a u$s50.500 millones anuales, es decir, u$s6.400 millones más que con el esquema actual.