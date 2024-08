Revelan detalles de la relación entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez: "Era enfermiza" y con "numerosas infidelidades"

"Siempre pensé que con esto se iba a armar un lío pero nunca pensé que pudiera pasar algo así", reconoció Kollmann y añadió: "Alberto ha tenido relaciones larguísimas y no tenía fama de nada relacionado con esta violencia. Pero en algún momento las cosas explotan. La relación enfermiza y esto de que ella estaba aislada es posta de acá a la china".

El periodista contó también que, según le informaron, la entrevista que el expresidente grabó con el diario español El País no se publicaría porque está siendo objetada por los abogados que no quieren seguir sumando a la mediatización del hecho.

"Los abogados no querían que hubiera una jugada mediática en medio de una delicada situación judicial", asegura Kollmann. Por eso, dijo, no fue publicada hasta el momento: "No salió el sábado, no salió hoy y en principio me dicen que no va a salir".

Respecto a la causa judicial, el periodista expresó que ambas partes deberán presentar testigos, escritos y peritos para defender su posición. Mencionó la declaración de Fernández al medio El Cohete a la Luna en la que afirmó que el hematoma en el ojo de Yañez fue producto de una cirugía estética.

"Los forenses dicen que no es tan sencillo peritar las fotos. Hay que verificar la autenticidad de la foto y un panel médico tiene que evaluar las lesiones. Sin el original es difícil la pericia", señaló en torno a la investigación.

Fabiola Yañez habló sobre su relación con Alberto Fernández y la denuncia por violencia de género

Fabiola Yañez rompió el silencio en medio del escándalo por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, y relató detalles escabrosos de lo que fueron sus últimos meses en la quinta presidencial de Olivos, la cual pudo dejar luego de estar durante un largo tiempo confinada y aislada en la casa de huéspedes. Reveló cómo se enteró de las infidelidades de su expareja y aseguró que su vida en Madrid está llena de miedo y amenazas.

"Estuve sola", "no me dejaban hablar", "nadie me defendió", fueron algunas de las expresiones que utilizó Yañez para expresar el momento que vivió mientras seguía en pareja con el expresidente, mientras se la culpaba por la fiesta en Olivos, la cual aseguró que ella no organizó.

"Otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses - están todos los chats y muchas personas lo saben - amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo", afirmó.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].