Se abrió la caja de Pandora del gobierno de Alberto Fernández

Todo comenzó con una denuncia conjunta que iniciaron el Ministerio de Capital Humano, ANSES y Nación Seguros para que se investigue el posible tráfico de influencias en la contratación de seguros del Estado a favor del bróker Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero quien fuera ex secretaria del anterior presidente.

El “trámite”

Durante los años en que Fernández fue presidente, en la Casa Rosada eran frecuentes las versiones en torno de supuestos “vínculos cercanos” entre el primer mandatario y personal femenino con acceso a la Casa Rosada. Dicen que solía concurrir a su departamento en Puerto Madero y cuando esto sucedía la consigna para su custodia era que el presidente salía a realizar “un trámite”. La residencia de Olivos también era un punto de encuentro, según los dichos "sotto voce" de algunos funcionarios.

Entre los empleados de la Casa también fue un rumor que la relación entre Fabiola y Alberto empeoró tras la difusión de las fotos de celebración del cumpleaños de la entonces primera dama -cuando los encuentros estaban prohibidos por la pandemia-.

Hay quienes creen que esas fotos fueron difundidas por amigos de Fabiola y que, como respuesta, Fernández dispuso alejarla de sus relaciones y confinarla a la casa de huéspedes de la quinta de Olivos.

En estas fuentes se cree que el vínculo entre ambos se deterioró aún más tras el embarazo de Yañez. En ese momento, Fabiola declaró: “llevo en mi vientre al primer bebé en la historia que nacerá en la Quinta de Olivos, es algo histórico”.

En esos meses de reclusión, la expectativa de Fabiola era acompañar a Fernández en sus viajes al exterior y dicen que el castigo del expresidente consistía en no incluirla en las comitivas.

Se cree que una muestra de cuánto se había deteriorado la relación surge del video en el que el expresidente graba a Tamara Pettinato en un encuentro en la Casa Rosada donde ella le dice “te amo”.

Esta filmación había sido hecha con un celular que el expresidente descartó cuando una compañía telefónica le entregó un modelo más moderno. Se lo dejó a Fabiola y se interpreta que si Fernández no lo borró fue porque poco le importaba la relación con su exmujer.

En el entorno de la ex primera dama se señala que hizo conocer a más de una persona, mediante fotos y videos, los maltratos a los que la sometía, según ella, Fernández. La madre de Fabiola es una de las que guarda estos registros, según fuentes de la investigación.

Allegados a Fabiola sostienen que el expresidente no estaba cumpliendo con sus obligaciones económicas, dejando la impresión que efectivamente hubo una negociación por dinero entre ambos que, obviamente, no llegó a buen puerto como se desprende de la decisión de la ex primera dama de presentar la denuncia.

La expectativa ahora está puesta en qué nuevas revelaciones harán de uno y otro lado, tras años de relación en los que mucho de lo que sucedió entre ellos quedó documentado, aunque todavía no se haya difundido.