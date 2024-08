Alberto Fernández dio su versión de la denuncia de Fabiola Yañez en su contra

De este modo, el expresidente cuestionó el relato de la supuesta agresión física a su expareja. La ex Primera Dama pidió ampliar su declaración en la Justicia esta semana.

El expresidente Alberto Fernández dio su versión de los hechos tras la denuncia de Fabiola Yañez en la Justicia . La respuesta del exmandatario fue en una entrevista publicada este domingo, donde se defendió de la acusación de violencia de género. Al mismo tiempo, apuntó contra el relato de la ex Primera Dama y habló de algunas cuestiones del vínculo de pareja.

La denuncia generó un fuerte revuelo no solo en los tribunales sino también en la política nacional. Cruces, cuestionamientos y distanciamiento respecto al expresidente son algunas de las cuestiones que en los últimos días se visibilizaron.

Mientras tanto, Alberto salió y se defendió de las acusaciones. Cuestionó varios pasajes de la denuncia de Yañez y se enfocó en la cuestión de la agresión física.

A lo largo de la nota, Alberto Fernández desliza que las fotos de Fabiola golpeada en un ojo no serían producto de violencia de género ejercida por él, sino que se trataría de un tratamiento estético. No obstante, dicho argumento se contradice con los chats de la ex Primera Dama, donde acusa que sufrió agresiones físicas durante tres días.

"Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?" manifestó Alberto Fernández en su versión de los hechos.

En ese sentido, el expresidente cuestionó uno de los puntos cruciales de la denuncia de Yañez: "¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?".

Y agregó: "Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su hijo Tani) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido", sentenció en relación a su conducta con anteriores parejas.

La salud de Fabiola Yañez

En otra parte, Alberto Fernández dejó entrever que Fabiola Yañez tendría problemas de salud y que eso derivó en la explosión mediática de los hechos ya conocidos.

Al mismo tiempo, existiría la posibilidad de citar a los custodios de la Residencia de Olivos, quienes podrían declarar para aclarar la parte de la denuncia de Yañez en la que mencionó la hipótesis de secuestro en la casa de huéspedes de la quinta presidencial y que no le permitían salir.

Por su parte, Fernández dice conservar chats con la madre de Yañez, en los que compartirían la preocupación por problemas de consumo de alcohol y que "todo sería parte de una disputa económica".

En las últimas horas se conoció que Fabiola Yañez cocurrirá esta semana ante la Justicia para ampliar su denuncia en la Justicia. Será por Zoom ante la fiscalía de Ramiro González. Queda definir si se hará este lunes o el martes.

La fiscalía y el juez Julián Ercolini luego definirán sobre un planteo de incompetencia que hizo Alberto Fernández para que la denuncia pase a San Isidro. Mientras tanto, la investigación sigue su curso y ya se realizó un primer allanamiento en el departamento del exmandatario.