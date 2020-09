Gollan criticó la reapertura de bares en Ciudad: "Cuando uno juega a la ruleta rusa, el riesgo es muy grande"

El responsable de la cartera sanitaria bonaerense aseguró que "es un momento donde hay muchos casos y la curva no decrece. Epidemiológicamente hay muchos motivos para no hacerlo".

En diálogo con radio Millenium se mostró en contra de la medida adoptada en CABA y aseveró que "están jugando con un hándicap de un sistema público" que tiene camas, "pero a nivel privado está muy tensionado".

Gollan remarcó que "la Ciudad concentra la enorme cantidad de sectores de la salud que responden a empresas de medicina prepaga y a obras sociales, y ese sistema hace tiempo que está muy saturado, llegando al límite".

"Cuando salimos a contar la realidad y decir lo que iba a pasar se nos acusó de meter miedo. Nos decían que a la gente había que transmitirle esperanza, la gente lo tendría que entender", agregó el ministro.

Enfatizó que "hasta que no haya dos o tres semanas de descenso sostenido no se pueden habilitar actividades que impliquen una mayor circulación. Se pueden abrir quirúrgicamente algunos sectores, beneficiando actividades productivas y después recreativas. Hay que entender que si esto fuera una guerra y sonaran las sirenas de los aviones, no saldríamos a tomar una cerveza".