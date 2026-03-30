Día Mundial del Trastorno Bipolar: por qué se conmemora el 30 de marzo

La enfermedad provoca cambios extremos en el estado de ánimo, alternando episodios de euforia o manía con periodos de depresión.

Cada 30 de marzo se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar , una fecha destinada a visibilizar una enfermedad mental crónica que afecta a más de 37 millones de personas , según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Esta patología provoca cambios extremos en el estado de ánimo , alternando episodios de euforia o manía con periodos de depresión , lo que impacta en la vida personal, familiar, laboral y social de quienes lo padecen.

A pesar de que no tiene cura, un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado permiten que los pacientes lleven rutinas totalmente funcionales, evitando recaídas y hospitalizaciones.

La jornada coincide con el nacimiento de Vincent Van Gogh , el reconocido pintor que, de manera póstuma, se consideró que pudo haberla padecido.

La efeméride fue promovida por la Sociedad Internacional de Trastornos Bipolares (ISBD) , en colaboración con la Red Asiática de Trastorno Bipolar (ANBD) y la Fundación Internacional Bipolar (IBPF) ,

El evento invita a la sociedad a informarse, y a derribar los mitos y estigmas que la rodean, que muchas veces se confunde con otras condiciones como la depresión. A continuación, conocé todos los detalles.

duelo

¿Qué es el trastorno bipolar y cuáles son sus principales tipos?

El trastorno bipolar es una enfermedad mental crónica y compleja que se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo y la conducta. se manifiesta a través de episodios recurrentes que oscilan entre dos polos opuestos: la manía (exaltación, euforia o irritabilidad extrema) y la depresión (tristeza profunda e inhibición).

Para entender su complejidad, es fundamental distinguir sus cuatro variantes principales, detalladas por el National Institutes of Health (NIH), ya que el tratamiento y el pronóstico varían en cada una:

Trastorno Bipolar Tipo I: presencia de al menos un episodio maníaco grave que dura como mínimo una semana. En muchos casos, es tan intenso que requiere hospitalización o provoca una desconexión de la realidad ( psicosis ).

presencia de al menos un que dura como mínimo una semana. En muchos casos, es tan intenso que requiere o provoca una desconexión de la realidad ( ). Trastorno Bipolar Tipo II: existe la hipomanía , una versión "atenuada" pero igualmente disruptiva, donde el paciente suele pasar mucho más tiempo en fases depresivas prolongadas.

la , una versión "atenuada" pero igualmente disruptiva, donde el paciente suele pasar mucho más tiempo en prolongadas. Ciclotimia: es una forma crónica donde los altibajos son constantes pero menos extremos que en los tipos I y II. Los síntomas deben persistir durante al menos dos años.

es una forma crónica donde pero menos extremos que en los tipos I y II. Los síntomas deben persistir durante al menos dos años. Trastorno Esquizoafectivo de tipo Bipolar: es un cuadro complejo donde se mezcla lo que sucede en el trastorno bipolar con signos propios de la esquizofrenia (como alucinaciones o delirios). La diferencia es que los síntomas psicóticos pueden aparecer incluso cuando la persona no está en una fase de euforia o depresión (fases de eutimia).

trastorno bipolar

No existe una causa única para el trastorno bipolar, ya que es el resultado de la combinación de varios factores:

Genéticos: tener familiares directos con bipolaridad aumenta el riesgo, aunque no significa que necesariamente se desarrollará la enfermedad.

tener familiares directos con bipolaridad aumenta el riesgo, aunque no significa que necesariamente se desarrollará la enfermedad. Biológicos: se identificaron alteraciones en neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que regulan el estado de ánimo.

se identificaron alteraciones en neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que regulan el estado de ánimo. Factores ambientales y eventos vitales estresantes: duelos, traumas, situaciones de alta presión o cambios drásticos pueden actuar como detonantes de un primer episodio.

duelos, traumas, situaciones de alta presión o cambios drásticos pueden actuar como detonantes de un primer episodio. Alteraciones del sueño: la falta de descanso sostenida puede precipitar episodios maníacos.

El consumo de sustancias es uno de los factores que más complican el curso de la afección. Muchas personas recurren al alcohol o a drogas psicoactivas intentando "regular" su estado de ánimo; por ejemplo, para calmar la ansiedad durante una fase maníaca o aliviar la tristeza en la depresión.

Sin embargo, esto suele empeorar el cuadro porque puede intensificar los síntomas, desencadenar episodios más frecuentes o interferir con la efectividad de los medicamentos.

El trastorno bipolar está asociado a una de las tasas más altas de suicidio entre las enfermedades psiquiátricas. El peligro es mayor durante los episodios depresivos, cuando predominan la desesperanza y la sensación de que el sufrimiento no tendrá fin.

Pero, también puede existir riesgo durante fases mixtas o incluso maníacas, debido a la impulsividad.

Depresión

Señales de alerta: cómo identificar episodios de manía y depresión

Los episodios maníacos son períodos de euforia anormal o irritabilidad marcada. La persona puede sentirse con una energía desbordante, hablar de forma acelerada, pasar de un tema a otro sin lógica aparente, tener pensamientos que "corren" sin pausa y asumir conductas impulsivas, de acuerdo con el sitio MedlinePlus.

Además, la persona puede dormir 2 o 3 horas y sentirse bien al día siguiente, o suelen aparecer creencias poco realistas sobre sus propias capacidades (grandiosidad).

También aparece la irritabilidad extrema, donde si lo contradecís o intentas frenarlo, todo puede transformarse en agresividad o mal humor.

Es frecuente que haya gastos excesivos, decisiones financieras imprudentes, aumento de la actividad sexual o consumo de alcohol y drogas. En casos severos pueden aparecer delirios o una desconexión con la realidad.

El cuadro puede durar al menos una semana, aunque en algunos casos se extiende durante meses si no recibe tratamiento. Existe también la hipomanía, una forma más leve que dura casi cuatro días y puede pasar inadvertida porque no siempre genera deterioro inmediato, aunque igualmente requiere atención médica.

bipolaridad

Los episodios depresivos, por su parte, se caracterizan por tristeza, sensación de vacío, pérdida de interés por actividades antes placenteras (anhedonia), fatiga constante, problemas para concentrarse, recordar datos o tomar decisiones mínimas.

A esto se le suman alteraciones del sueño (insomnio o exceso), cambios en el apetito o sentimientos de culpa o inutilidad.

Estos suelen perdurar durante dos semanas, pero puede prolongarse por meses. En muchos pacientes, son más frecuentes y largos que los maníacas.

Algunas personas presentan episodios mixtos, donde síntomas de manía y depresión ocurren al mismo tiempo, lo que aumenta la angustia y el riesgo de conductas impulsivas. A su vez, existe el llamado ciclo rápido, cuando se registran cuatro o más fases en un año.