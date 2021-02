Santa Cruz: apartaron al director de un hospital por no respetar el plan de vacunación

"Sí, vacuné a la señora del intendente", afirmó el profesional en el archivo de audio que fue difundido por varios medios de comunicación provinciales y que, posteriormente, destapó un escándalo que incluyó vacunas para su esposa, Bernardita Manucci, jueza de Paz de la localidad desde 2018, un chofer del municipio y todos los miembros del Comité de Emergencia local.

El caso llegó generó el repudio por parte del Ministerio de Salud de Santa Cruz que, en voz de Laura Beveraggi, subsecretaria de Acceso y Equidad en la Salud de la provincial, aseguró el inicio del proceso de instrucción sumarial.

“Todos sabemos cómo se utilizaba la vacuna, le informamos lo mismo a cada director de cada localidad, a cada responsable de la vacuna local y a la autoridad ejecutiva”, recriminó la funcionaria en diálogo con FM Tiempo.

Además, añadió de forma tajante: "La falla no se puede dejar pasar, no cabe. Quedan muchas más vacunas por hacer y este error no se va a permitir".

Pero la investigación también abarca al hospital del municipio de Gobernador Gregores, en donde también se vacunó a personas no incluidas en la primera etapa y, según señala el medio local La Opinión Austral, se trató de ancianos en geriátrico, al igual que en Piedra Buena.

En este caso, el director Enrique Ferragut presentó su renuncia ante al Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz.

De acuerdo a datos de la gobernación se prevé la vacunación para 124.000 personas, de las cuales 8000 se desempeñan en la salud pública y privada, 30.000 son parte de la población de adultos mayores, 18.000 trabajan en el sector educativo y 50.000 serán destinadas a la población con patologías crónicas.