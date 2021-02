Santa Cruz empezó la vacunación de mayores de 90 años

La población mayor de 90 años es de aproximadamente 4.000 personas en la provincia y ayer trabajadores de la salud vacunaron a unas 150 en Río Gallegos.

María Elena "Pinocha" González (90) fue una de las primeras vacunadas en la capital y manifestó a Télam su satisfacción "porque en unos días voy a poder salir más", mientras que su hija Favela Ajís manifestó su felicidad.

"Hasta ahora no tiene ningún síntoma. Llamé y la inscribieron. Estoy re contenta. Es una protección, no sé si es la mejor pero es la que tenemos por ahora", dijo y añadió: "Me encantó que la hayan vacunado, la atendieron súper bien las chicas del hospital".

En medio de la expectativa que se produjo en las familias que averiguaban cómo inscribir a sus mayores, el gobierno provincial comunicó que "la semana que viene se habilitará el link santacruz.gob.ar/vacunarparaprevenir para que puedan inscribirse y solicitar el turno para la vacunación".