Cafiero: "El desafío es que no aumenten los contagios sin afectar la actividad productiva"

"Hay que encontrar un puente con medidas que contengan el virus pero no atenten contra la circulación necesaria para las actividades", afirmó Cafiero al hablar en una videoconferencia federal con integrantes de la Asociación de Periodistas de la República Argentina, (APeRA), de la que participó Ámbito.

Cafiero resaltó que en las últimas semanas "se han conocido datos alentadores sobre la recuperación económica del país, que de ninguna manera vamos a llamar brotes verdes o segundo semestre".

Consultado por este medio sobre un posible regreso o rediseño de los beneficios otorgados durante 2020 a trabajadores y empresas más afectados por la pandemia, el Jefe de Gabinete aseguró que los distintos sectores económicos y productivos "podrán disponer del programa Repro, con el cual se asiste desde hace años a empresas en dificultades".

"Es un instrumento que empalmamos con las ayudas que se dieron anteriormente como los ATP y que también tendrán a disposición eventualmente quienes puedan verse afectados en el futuro si hay nuevas restricciones", sostuvo.

En la misma línea el jefe de los ministros recordó que se incluyeron en el Presupuesto "políticas como el aumento del Programa Progresar, para jóvenes que terminarían la instancia educativa y también hubo un millón de incorporaciones que buscamos tener a la AUH".

Ámbito también le preguntó a Cafiero sobre el índice de inflación, que en diciembre estuvo cerca del 4% y que acumuló en 2020 un 36%, casi 20 puntos por debajo de la que recibió Alberto Fernández de la gestión que encabezó Mauricio Macri.

"No estamos contentos con esta tasa de inflación. Tenemos que seguir trabajando para seguir bajándola", aseveró al tiempo que remarcó: "No tenemos que caer en una simplificación. Pudimos bajar la inflación un 20%, ¿estamos contentos? No. Se hace con trabajo, no con esloganes".

"Sigue un trabajo pendiente porque obviamente es una inflación muy alta. Es multidimensional el trabajo que se tiene que hacer para bajarla, no hay una sola solución para la inflación. La baja de la inflación y la recuperación de los salarios es parte del desafío para el año que viene", sostuvo.

Además, en el mismo sentido, dijo que "todas las medidas se toman medidas para contener el tipo de cambio, porque cualquier movimiento tiene impacto en el tipo de cambio". "Hay precios de la economía que siguen mirando al dólar", añadió.

Operativo de vacunación

Santiago Cafiero confirmó además que a fines de este mes llegarán al país cuatro millones de nuevas dosis de vacunas Sputnik V, las cuales "de inmediato comenzarán a ser aplicadas en todo el territorio nacional".

"Tendremos un desafío logístico importante, pero lo cierto es que la República Argentina es el país que más ha vacunado en Latinoamérica e incluso hay provincias que han aplicado más dosis que muchos países de la región", sostuvo.

El Jefe de Gabinete rechazó la posibilidad de que las provincias puedan comprar vacunas en forma independiente a la Nación para aplicarlas a su población. "Toda la provisión de vacunas es nacional, porque queremos asegurar la distribución equitativa de las mismas", afirmó.

El funcionario remarcó la importancia de seguir las medidas de prevención frente al coronavirus y señaló que, si bien hoy "el sistema de salud a nivel nacional no está afectado como supo estarlo en los peores momentos del año pasado", alertó que "hay algunas alarmas respecto al crecimiento en las internaciones en las unidades de terapia intensiva”.

Clases

En otro orden de temas Cafiero sostuvo que si bien todo el gobierno espera el regreso a las clases presenciales, "si hay un rebrote va a pasar lo mismo que todo el mundo, que es que las actividades empiezan a cerrarse".

"Es un debate que se viene llevando en el Consejo Federal de Educación, donde cada provincia viene llenado adelante sus planes, pero no hay que descuidarse", afirmó.

PASO

Consultado acerca de cómo se desarrollará el calendario electoral, Cafiero manifestó que "sigue vigente" hasta ahora la realización de las primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "El calendario no tiene ninguna alteración, aunque sabemos que en la Cámara de Diputados hay un proyecto que impulsa la suspensión de las PASO para que no se superpongan con la campaña de vacunación del Coronavirus", advirtió.

En tanto, el Jefe de Gabinete negó que piense en postularse para algún cargo electivo y apoyó la llegada de Máximo Kirchner a la presidencia del PJ bonaerense.

"No soy candidato a nada. Tengo mucho trabajo y voy a seguir trabajando donde lo requiera el Presidente", sostuvo. Sobre el PJ bonaerense, sostuvo que "hay un gran consenso para que una figura como el presidente de nuestro de bloque de Diputados avance en la construcción del consenso necesario para lograr la mejor perfomance electoral posible". "Ha cosechado un gran consenso entre los afiliados y me incluyo", añadió.

Cristina

El Jefe de Gabinete reiteró que la frase de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la tarea de algunos ministros fue "editada y sacada de contexto". "Sus palabras siempre son escuchadas con mucha atención, pero está claro cuando uno mira la frase completa que lo que dijo es que siempre nos van a criticar por la expresión política que representamos", argumentó.

"¿Cómo repercutió esto en el Gabinete? Somos funcionarios que estamos de paso, podemos estar como no estar. Lo vigoroso del espacio es que tanto Alberto como Cristina sigan juntos. Ahí hay una fortaleza muy robusta que es la que tenemos que defender", remarcó

Macri

Santiago Cafiero se refirió además al comunicado que publicó en sus redes el expresidente Mauricio Macri, quien exigió la reapertura de escuelas para el regreso a clases presenciales. En ese sentido afirmó que las expresiones del exmandatario son "para seguir estando en el candelero entendiendo que una parte de la opinión pública espera eso de él".

"No plantea ninguna solución y arranca con la misma frase que usaba Donald Trump en Agosto (Abran las escuelas), pero al mismo tiempo el jefe de Gobierno hace un recorte del presupuesto de Educación en la Ciudad de Buenos Aires", apuntó.