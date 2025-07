Sebastián Pareja, contra la tropa de Santiago Caputo: "Es un mundo virtual que ataca a los candidatos del Presidente"

“El Presidente ha dado una gran definición como es la ‘tabula rasa’, que implica un barrido con todo lo que fue anterior al 2023. Aquel que no lo entienda está combatiendo al presidente de la Nación ”, afirmó Pareja en diálogo con Radio Rivadavia. Consultado sobre los tuits en los que Pablo Morillo -segundo candidato de LLA en la Segunda Sección Electoral-elogiaba al gobernador Axel Kicillof, el dirigente libertario minimizó las críticas. “No estamos hablando de un militante K. Y aunque fuera el caso, vayamos a buscarlos. No a los ‘kukas’. Tenemos que rescatar a los que pueden abrazar las ideas de la libertad” , sostuvo.

En relación a la ausencia de referentes de Las Fuerzas del Cielo , Pareja negó que existiera una decisión de exclusión. “La primera lectura es esa, pero no es así”, dijo. Y explicó: “ La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se fue conformando con distintas estructuras. Si bien tienen prevalencia en materia digital las Fuerzas del Cielo y una relación personal con Karina y Javier , atrás de ellos hay estructuras como la escuela de formación y la línea de trabajo en las escuelas y universidades que le dieron estructura al partido”.

LLA PRO BS AS PAREJA RITONDO El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, junto a la titular del partido a nivel nacional, Karina Milei.

“Tratamos de no cumplir, no con cupos porque sería caer en una lógica de antaño, sino más bien por el mérito, el aporte. Y en el medio, un acuerdo con el PRO que había que respetar, no en el cupo sino en poder expresarse en las listas. También con Patricia Bullrich, a quien había que reconocerle su representatividad”, explicó.

“Hay paz interna. Hicimos un cierre de listas bueno. No nos pasó lo del peronismo. Estas cuestiones que se ven en los diarios a mi no me lo vino a manifestar nadie. Estamos hablando de un mundo virtual y repito: 'La persona que cuestiona a los candidatos del Presidente está cuestionando al Presidente’“, insistió.

“Pese al corte de luz y la trampa del kirchnerismo, presentamos las listas en tiempo y forma y damos a la ciudadanía 2.217 candidatos con un registro de ficha limpia”, señaló. Aseguró que se trató de un esfuerzo por “ordenar la nueva política” y reconoció que “puede haber un error, pero en general hicimos ese trabajo”, remarcó.