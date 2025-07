Sigue el fuego cruzado entre la tropa digital de Santiago Caputo y Sebastián Pareja

Pese al gesto de distensión ofrecido por Javier Milei este martes cuando participó del cierre de "La Derecha Fest" en Córdoba , en donde exaltó el trabajo de Daniel Parisini (el "gordo Dan") en plataformas virtuales, las últimas declaraciones de Pareja recrudecieron los cruces con los militantes libertarios en redes sociales. “El Presidente ha dado una gran definición como es la ‘tabula rasa’, que implica un barrido con todo lo que fue anterior al 2023. Aquel que no lo entienda está combatiendo al presidente de la Nación ”, sentenció Pareja en diálogo con Radio Rivadavia.

Insultos a Sebastián Pareja dentro de La Libertad Avanza

Glavinich encabezó una sucesión de señalamientos a actuales candidatos de La Libertad Avanza con pasado en el peronismo u otros partidos, atribuyéndole a Sebastián Pareja la decisión de imponerlos en la lista. En ese marco, apuntó a Claudia del Valle, candidata en la Primera Sección, Pablo Morillo, candidato en la Segunda, y Matías De Urraza, candidato en la Quinta.

Además, el militante libertario se hizo eco de las declaraciones mediáticas del dirigente libertario bonaerense, en donde apunta que el cuestionamiento a las candidaturas libertarias implica discutir a Javier Milei: "Te cuestionamos a vos y a tu armado de mierda. No quieras colectivizar la puteada, zurdo empobrecedor".

"Yo no estoy peleado con la vida, estoy peleado con los paracaidistas como vos, que están en funciones gracias a que nosotros hicimos algo para cambiar el país. Porque si el resultado hubiese sido distinto, vos estarías chupando pija de Axel. Y yo estaría puteándote, en todos los escenarios posibles", añadió.

TraductorTeAma Sebastián Pareja

La intervención de Karina Milei

En medio de la interna - tras el cierre de listas bonaerense del pasado sábado -, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, rompió el silencio y respondió a las críticas por la lista de candidatos presentada para competir en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires: "Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá".

Tras días de silencio - en la que fue blanco de las críticas - la hermana del presidente Javier Milei se refirió al cierre de listas a través de un comunicado en sus redes sociales. "Vinimos a poner fin a una era. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo".

"La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa", explicó la secretaria general de la Presidencia.

En ese sentido - y en referencia al acuerdo con sectores del PRO o de otros espacios políticos - Karina justificó que para el territorio bonaerense aplicaron "el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa". En la misma línea, agregó: "Todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei".

Sobre los sectores críticos - ligados a Santiago Caputo - Karina respondió: "Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición".