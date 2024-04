Inflación de marzo: celebración oficialista y mesura opositora

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, fue una de las voces críticas en sus redes sociales: "La lucha no es solo contra la inflación, es también por los argentinos. Bajar la inflación y al mismo tiempo el nivel de vida de la clase media y los más desamparados no parece ser el camino. El anterior gobierno hizo un desastre, la gente no soporta otro".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jlespert/status/1778863272634007629&partner=&hide_thread=false El 11% de inflación de marzo indica que nos acercamos al dígito mensual. Extraordinaria tarea técnica de @LuisCaputoAR @pabloquirno y @Kicker0024 y enorme claridad y coraje político del Presidente @JMilei Vamos por buen camino. Argentina tiene futuro y ese futuro es liberal! — José Luis Espert (@jlespert) April 12, 2024

La legisladora Graciela Ocaña, de la Coalición Cívica, también relativizó el mérito de la cifra: "Aunque un 11% pueda parecer bajo, no podemos ignorar que la inflación acumulada del primer trimestre alcanza el 51,6%. El problema es que los sueldos y las jubilaciones no se ajustan en la misma medida, y la actividad económica se resiente porque la gente simplemente no tiene plata".

Otro de los críticos hacia el índice de inflación fue el diputado Nicolás del Caño (FIT), quien señaló: "Alta inflación en marzo a pesar de la brutal recesión que golpea a trabajadores, pequeños comerciantes y todo el pueblo que sufre la motosierra y la licuadora en sus ingresos. Milei en estos meses liberó todos los precios menos el del salario que está planchado".

Luis Caputo remarcó las medidas para "sostener este sendero" de caída

En ese marco, el ministro Luis Caputo detalló los lineamientos de la política económica que llevaron a la cifra.

"El IPC Nacional registró una variación de 11% en marzo, continuando el sendero de desaceleración que se viene verificando desde diciembre. La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales del índice, fue de 9,4%, ubicándose en un dígito mensual por primera vez desde octubre del año pasado", escribió el funcionario en su cuenta de la red social X.

Posteriormente, consideró que "la dinámica del nivel general de precios continúa ubicándose por debajo del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado el 11 de enero, reflejando una sobreestimación de la inflación proyectada de 27 puntos porcentuales versus la inflación real acumulada para el periodo diciembre/marzo".

Para finalizar, apuntó que "la fuerte desaceleración en la inflación es consecuencia del programa económico implementado desde el 11 de diciembre, cuyos pilares son el equilibrio fiscal y la recomposición del balance del BCRA. La combinación de ancla fiscal, monetaria y cambiaria, y las medidas que se vienen implementando para desburocratizar el comercio interior y normalizar el comercio exterior, son fundamentales para sostener este sendero de desinflación".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisCaputoAR/status/1778873425001320652&partner=&hide_thread=false -El IPC Nacional registró una variación de 11% en marzo, continuando el sendero de desaceleración que se viene verificando desde diciembre. La inflación núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales del índice, fue de 9,4%, ubicándose en un dígito mensual por… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 12, 2024

La inflación de marzo fue del 11%, según el INDEC

La inflación desaceleró, en marzo, por tercer mes consecutivo, se ubicó en el 11% (levemente por encima de lo que anticipó el ministro de Economía Luis Caputo) y ya lleva acumulado el 51,6% en lo que va del año. Por su parte, en la comparación interanual, el incremento alcanzó el 287,9%, la más alta en 33 años, según informó este viernes 12 de abril el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el desglose, el sector que tuvo un aumento exponencial fue Educación con el 52,7%, debido a los fuertes aumentos en las cuotas escolares. En el podio también se ubicó Comunicación (15,9%), por las alzas en las tarifas de telefonía e internet, y en tercer lugar, Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles (13,3%), por alzas en las facturas de electricidad.

La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (10,5%) y se destacó el alza en carnes y derivados, leche, productos lácteos y huevos, verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales. A nivel de las categorías, Regulados (18,1%) lideró el aumento seguida por Estacionales (11,1%), mientras que el IPC núcleo registró un incremento de 9,4%.