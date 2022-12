Victoria Donda dio su versión tras su salida del INADI

Si bien desde Casa Rosada afirmaron que Donda "no renunció", sino que le pidieron dar un paso al costado en disconformidad con su gestión, la ex funcionaria expresó: "Mis posiciones políticas ya las conocen. Las críticas que tengo a una parte del Gobierno no las escondo porque me parece que es bueno que se puedan hacer públicas. Siempre dije que iba a seguir siendo parte del Gobierno, siempre y cuando pudiese decir libremente lo que pensaba".