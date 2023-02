Vidal bajó el tono de sus pretensiones electorales y contó de qué habló con Macri

La diputada nacional María Eugenia Vidal puso puntos suspensivos a su candidatura y bajó los ánimos a sus expectativas, mientras la interna de Juntos por el Cambio (JxC) suma temperatura. “Todavía no me lancé, pero no voy a negar que es un paso más. He decidido no hablar de candidaturas todavía”, manifestó en declaraciones este miércoles, tras el encuentro con el expresidente Mauricio Macri que generó revuelo puertas adentro de la oposición.