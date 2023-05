Villarruel habló de las diferencias políticas que mantiene con Milei

Las diferencias "filosóficas" entre Villarruel y Milei

En cuanto a las discrepancias con Javier Milei, la legisladores e integrante de Libertad Avanza dejó en claro que para ella el cuerpo humano no es “mercancía”. “No me gusta. No creo que el cuerpo humano deba ser una mercancía. Él responde desde su formación económica y no le escapa a ninguna pregunta y a veces le digo por qué te metiste en ese tema”, expresó en diálogo con LN+.