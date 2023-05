Elecciones 2023 EN VIVO: alertan sobre padrón falso que pide datos de tarjeta de crédito

Live Blog Post

Alberto Fernández: "He decidido terminar mi mandato el 10 de diciembre"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que decidió "terminar mi mandato el 10 de diciembre" porque "hay muchos problemas en Argentina" y por tanto no puede "estar abocado a la campaña" electoral,

"Me preguntan por qué te bajaste. Yo no me bajé de ningún lado. Yo solo tengo la responsabilidad política de que Argentina pueda crecer, avanzar y desarrollarse", explicó el mandatario.

El Presidente, a su vez, pidió "pensar en la utopía de la igualdad" que debe ser compartida "por todos los argentinos para que se vuelva una realidad" y señaló que su "primera responsabilidad es que Argentina pueda crecer, avanzar, que los argentinos encuentren trabajo".

