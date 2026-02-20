SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

20 de febrero 2026 - 15:34

Por qué baja el dólar: las tres claves que ve el mercado

petroleo dolar oro
Por Depositphotos

El tipo de cambio no detiene sus retrocesos, en medio de una buena liquidación de divisas por exportaciones y deuda, y tasas de interés positivas. Sin embargo, algunos especialistas advierten sobre la posibilidad de un nuevo atraso.

El dólar oficial cayó en 11 de las últimas 14 jornadas y este lunes cerró en los $1.370,50, cada vez más lejos del techo de la banda. Mientras algunos especialistas sostienen que hay fundamentos para pensar que esta pax cambiaria puede extenderse, otros alertan sobre un nuevo atraso en el valor del "billete verde" y un inminente rebote.

Acciones, bonos y más: qué oportunidades de inversión ven las principales gestoras de fondos del país

Un informe privado, basado en la opinión de fondos que administran más de $80 billones, detalló los activos financieros que están en el foco del mercado.

