Por qué baja el dólar: las tres claves que ve el mercado

El dólar oficial cayó en 11 de las últimas 14 jornadas y este lunes cerró en los $1.370,50, cada vez más lejos del techo de la banda. Mientras algunos especialistas sostienen que hay fundamentos para pensar que esta pax cambiaria puede extenderse, otros alertan sobre un nuevo atraso en el valor del "billete verde" y un inminente rebote.