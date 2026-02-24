El Senado elige sus autoridades en medio del reacomodamiento de bloques y las fugas en el peronismo + Seguir en









La Cámara alta realizará la sesión para elegir a sus autoridades bajo la presidencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un contexto político que el oficialismo de Javier Milei considera favorable tras los recientes movimientos en los bloques.

Victoria Villarruel encabeza la sesión preparatoria en el Senado. Mariano Fuchila

El Senado realizará este martes desde el mediodía la sesión preparatoria en la que se elegirán las autoridades del cuerpo para el nuevo período legislativo, en la antesala de una semana clave para el oficialismo en el Congreso. La reunión estará encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside la Cámara alta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se espera que no haya mayores sorpresas en la votación y que se ratifiquen las autoridades actuales, en un contexto político favorable para el Gobierno tras los recientes movimientos que fortalecieron al oficialismo en el Senado. La designación más relevante es la presidencia provisional, cargo que ocupa el legislador que queda a cargo del cuerpo en ausencia de la titular.

El actual presidente provisional del Senado es Bartolomé Abdala, senador por San Luis y referente del oficialismo, quien ocupa el principal lugar en la línea sucesoria presidencial después de Villarruel. Su continuidad en el cargo no aparece, en principio, amenazada, ya que el bloque alineado con el Gobierno mantiene los números para sostenerlo en esa posición clave dentro de la estructura de poder de la Cámara alta.

Congreso Nacional Diputados Senado Victoria Villarruel encabeza la sesión preparatoria en el Senado. Mariano Fuchila Senado: se reconfigura el mapa de poder tras salida de peronistas La sesión se realizará en medio de un reacomodamiento interno de bloques, luego de que en los últimos días se profundizara la fragmentación del peronismo y creciera el peso parlamentario del espacio alineado con el presidente Javier Milei. Ese escenario genera expectativas en el oficialismo de cara a los debates legislativos previstos para los próximos días.

Los senadores peronistas que se apartaron del interbloque fueron Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Snopek (Jujuy) y Fernando Rejal (La Rioja), quienes resolvieron conformar un espacio propio y profundizar así la fragmentación interna del peronismo en la Cámara alta. Un movimiento que, traducido del idioma político al castellano básico, significa menos disciplina opositora y más margen de negociación para el oficialismo.

El escenario también fortaleció la posición parlamentaria del espacio que responde al presidente Javier Milei, que, junto a aliados provinciales y bloques dialoguistas, quedó en mejores condiciones para avanzar con su agenda legislativa. En términos prácticos, significa más margen de maniobra para negociar leyes y menos margen para que la oposición actúe como bloque compacto, algo que en política suele traducirse en poder real, aunque después todos lo disfracen de “dinámica institucional”. Tras la definición de autoridades, el Senado continuará con su agenda semanal, que incluye el tratamiento de proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, en una etapa que el Gobierno considera clave para consolidar su estrategia parlamentaria antes del inicio del período ordinario el 1° de marzo.