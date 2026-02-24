Dólar: el déficit de servicios fue récord en 2025 y erosionó más de la mitad del superávit comercial

Más de la mitad de las divisas que entraron por el superávit del comercio de bienes se fue por la ventana de servicios el año pasado. No solo por turismo y compras al exterior. Hay otros rubros que terminan siendo deficitarios en el Balance Cambiario del ente monetario.

La cuenta corriente del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) volvió a ser deficitaria en 2025, en más de 2.200 millones de dólares , a pesar de que el saldo de Bienes fue superavitario en casi 20.000 millones de dólares, la tercera mejor marca histórica. Ocurre que el saldo de Servicios fue netamente deficitario alcanzando un récord histórico de 10.978 millones de dólares tras registrar un déficit de 771 millones en diciembre pasado. De modo que el canal Servicios sigue representando una importante salida de divisas, no solo por turismo y compras en el exterior sino también por intereses y demás transferencias al exterior, vinculadas con el comercio exterior y operaciones financieras.

Según los datos del BCRA, el déficit de Servicios de diciembre 2025 se explicó por los egresos netos en concepto de Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales) por 545 millones de dólares, de Otros servicios por 356 millones de dólares y de Fletes y seguros por 154 millones de dólares. Este flujo negativo fue apenas compensado por los ingresos netos en concepto de Servicios empresariales profesionales y técnicos por 284 millones de dólares.

Vale recordar que dentro del concepto Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales) se incluyen pagos/cobros por bienes despachados/enviados mediante servicios postales, los cuales no estuvieron asociados a viajes. Por ello, el BCRA con el fin de reflejar mejor los consumos con tarjetas por viajes y pasajes, realiza una estimación descontando dichos pagos/cobros. “Para diciembre, se estima que los pagos por bienes despachados mediante servicios postales totalizaron 105 millones de dólares (valor de las importaciones CIF informadas por INDEC para el mes)” , explica el BCRA. De esta manera, se estima que los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados/enviados mediante servicios postales) fueron de 816 millones de dólares en diciembre, explicados por los egresos brutos asociados a gastos con tarjetas por viajes estimados en 555 millones de dólares, por 156 millones de dólares asociados a servicios de transporte de pasajeros y 105 millones de dólares vinculados a giros al exterior de operadores turísticos.

“Cabe señalar que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera” , sostiene el BCRA quien comenta que la misma metodología de desagregación y estimación se aplicó a los ingresos brutos, con la cual los consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados/enviados mediante servicios postales) se estiman en 371 millones de dólares en el mes.

En consecuencia, los egresos netos por viajes y pasajes a través del mercado de cambios se estiman en 445 millones de dólares en el mes y para todo el año en 3.548 millones de dólares.

Con los números de diciembre pasado, los saldos anuales arrojan en el caso de Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas y viajes un déficit de 9.055 millones de dólares compuesto por Tarjetas (incluye Viajes) por 8.554 millones de dólares y 598 millones de dólares de Otros viajes. Dentro de Tarjetas, el déficit de Servicios Digitales fue de 914 millones de dólares y el de Otros consumos de bienes y servicios de 2.885 millones de dólares. Mientras que el déficit de Otros viajes se compone del déficit de Operadores turísticos y otras transferencias por 528 millones de dólares y del superávit de No residentes-billetes de 27 millones de dólares. Por último, el saldo de Servicios de transporte de pasajeros (Aerolíneas y otros transportistas de pasajeros) tuvo un déficit de 997 millones de dólares.

Al bucear en los conceptos agregados del canal Servicios se observa que, a nivel anual, los Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas y viajes arrojaron un déficit de 8.141 millones de dólares, que fue parcialmente compensado por el superávit de Servicios empresariales profesionales y técnicos por 3.422 millones de dólares. Estos son los dos grandes rubros de Servicios. Con relación al resto, se observa que otro concepto muy deficitario fue Fletes por 1.447 millones de dólares seguido de Cargos por el uso de la propiedad intelectual por 1.134 millones de dólares.

También jugaron en contra los Servicios de transporte de pasajeros con un déficit de 997 millones de dólares seguido de Servicios Arrendamiento operativo por 501 millones de dólares y por Servicios de seguros por 378 millones de dólares. Más atrás, se destacan Servicios de gobierno y Otros servicios de transporte por 257 y 237 millones de dólares, respectivamente. Luego Servicios financieros con un déficit de 127 millones de dólares y Servicios de información e informática de 41 millones de dólares. Otros rubros que tuvieron superávit fueron Servicios relacionados con el comercio de 117 millones de dólares, Servicios personales culturales y recreativos con 43 millones de dólares, Servicios de comunicaciones y telecomunicaciones de 21 millones de dólares, y Servicios de construcción con 7 millones de dólares.

Por otro lado, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de 1.243 millones de dólares en diciembre pasado, explicada por pagos netos de intereses por 1.004 millones de dólares y egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por 240 millones de dólares realizadas mediante transferencias de depósitos locales al exterior (operaciones de canje). De las cancelaciones netas de intereses, 419 millones de dólares fueron realizadas por el Gobierno y el BCRA y 229 millones de dólares por el sector privado.

Por último, las operaciones por ingreso secundario representaron un superávit de 24 millones de dólares.

A nivel agregado y anual, las operaciones de ingreso primario arrojaron un déficit de 3.764 millones de dólares que se explica por 3.864 millones de dólares de pago neto de Otras rentas, más 161 millones de dólares de Utilidades y dividendos y 229 millones de dólares de Intereses. Solo el rubro Remuneraciones tuvo superávit anual de 6 millones de dólares.