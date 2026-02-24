El dólar oficial rebota, pero se mantiene por debajo de los $1.400: ¿tocó piso? + Seguir en









El tipo de cambio mayorista repunta tras caer en 11 de las 14 jornadas previas. El mercado evalúa el futuro de la divisa.

El dólar se mantiene por debajo de los $1.400. Imagen: Freepik

El dólar oficial ensaya un rebote este martes en el segmento mayorista, luego de encadenar 11 caídas en las 14 ruedas previas. En un contexto de persistente calma cambiaria, la divisa se instaló debajo de los $1.400.

El tipo de cambio mayorista avanza 0,6% y se ubica en $1.378 para la venta. De esta forma, se mantiene lejos del techo de la banda en medio de una sostenida oferta principalmente originada por la liquidación de las divisas en el endeudamiento privado y provincial, además del carry trade.

En el segmento minorista, la cotización promedio de las entidades financieras también se ubica en $1392,75 para la venta. En el Banco Nación, en particular, la venta del billete para el público repunta 0,4% a $1.395, es decir, se mantiene por debajo de los $1.400.

En cuanto a los financieros, el MEP sube 0,8% a $1.405,83 y el CCL avanza 0,7% a $1.451,43.

¿Dólar tocó su piso? Christian Buteler dijo en diálogo con Ámbito que "es difícil saber hasta cuándo puede llegar a caer el dólar", aunque ve "difícil" que pueda continuar el rally bajista. Su expectativa se sustenta en el hecho de que el tipo de cambio oficial bajó con fuerza en las últimas semanas no solamente en términos nominales, sino también reales. "Justamente el carry trade ya no es tan atractivo porque con un dólar a estos valores puede llegar a a subir", alertó.

Los datos oficiales del Banco Central (BCRA) muestran que el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) está en su nivel más apreciado desde junio de 2025. Esto vuelve a encender una señal de alerta sobre la reaparición de los habituales efectos del atraso cambiario, como el incremento de la brecha, la demora en la liquidación de exportaciones o el adelantamiento de importaciones. "En la balanza comercial no estás viendo una repercusión, sobre todo por la caída de las importaciones, pero cualquier recuperación en la actividad podría llegar a impulsar mucho las importaciones a estos valores", detalló Buteler como uno de los efectos que podría traer un peso tan apreciado.