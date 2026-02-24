Importador de la automotriz Geely advirtió: "No se puede competir con China"

En pleno debate por el cupo sin arancel, la posible llegada de vehículos desde el país norteamericano y el crecimiento de las marcas asiáticas, el director de la empresa que comercializa Geely en la Argentina aseguró que la industria oriental es “imparable” en calidad, precio y tecnología. Adelantó planes de ensamblar en el país.

El desembarco de marcas chinas en el país aceleró un proceso que ya venía gestándose en la región. Con cupos sin arancel en revisión, negociaciones comerciales con Estados Unidos y expectativas por una baja de impuestos, el mapa automotor 2026 aparece atravesado por un protagonista central: China . En ese escenario, Juan Azamendia , director de Autos Sustentables del Sur, empresa que representa a la asiática Geely en la Argentina , fijó una postura contundente: "No se puede competir con China". Asimismo, aseguró: "La idea es ensamblar en la Argentina en algún momento".

A pocos meses de iniciado el 2026, Azamendia reconoció a Ámbito que 2025 “fue muy movido a todo nivel". "Hay que tener en cuenta que, con respecto al tema de la llegada de Geely y de todas las marcas, fue el último cuatrimestre cuando empezaron a llegar los autos, algunos con mayor velocidad y otros con distinta política comercial. Nosotros tomamos la representación el año pasado, muy contentos y orgullosos de tener esta marca que es líder a nivel mundial”, dijo.

“Si bien hoy figura número 12 en algunos rankings, para nosotros es la número 1 en calidad de producto y diversidad. La ventaja que tiene Geely respecto a la competencia es justamente esa diversidad: electrificados, eléctricos, híbridos y también combustión. Eso ayuda en lo comercial, sobre todo por el gran desafío que tenemos en nuestro país con la infraestructura”, remarcó.

La oleada de marcas chinas en la Argentina provocó una competencia dinámica y desafiante, transformando lentamente el parque automotor local: “La competencia nos ayuda mucho. Que haya muchas marcas hace que la electrificación y el desarrollo de infraestructura avancen. De hecho, hace poco me contactaron desde Brasil para hacer un acuerdo relacionado con infraestructura de carga. Tienen más de 1.500 cargadores y quieren avanzar con nosotros en la Argentina”, reconoció el directivo.

Juan Azamendia, director de Autos Sustentables del Sur, empresa que representa a la asiática Geely en la Argentina.

Confiado en un futuro tecnológico, Azamendia no dudó: “Yo creo que el camino va hacia lo eléctrico. En Europa ya hay lugares donde no podés ingresar con un auto a combustión porque son zonas de cero emisiones. Se habla de prohibir la combustión en 2030. El mundo va hacia la sustentabilidad”.

Y agregó: “Hay pocos países con la extensión de China y eso no fue un impedimento. Es cuestión de desarrollo. Cuando la gente se sube a un eléctrico, no quiere volver atrás. La calidad es superior. El consumo es bajísimo y el confort incomparable”.

Geely EX5 El Geely EX5, el vehículo estrella de la marca que se comercializa en el país.

“Nosotros probamos el EX5 viajando a Rosario, 330 kilómetros, sin parar. A 120 km/h llegamos sin inconvenientes. Tiene una autonomía de 430 kilómetros. Si manejás en modo confort, la autonomía responde muy bien”, compartió sobre su experiencia con el modelo estrella de Geely.

Cupos, aranceles y la pulseada comercial

Sobre el cupo sin arancel y la situación con el Gobierno, Azamendia fue claro: “Entendemos que fue un error. Estamos agotando todas las instancias administrativas y estamos convencidos de que se va a revertir. Tenemos 14 concesionarios en todo el país y seguimos creciendo”.

“Está llegando un barco con 100 unidades más de EX5 Pro eléctricas. No estamos preocupados. Además, vamos a sumar unidades a combustión en marzo o abril”, adelantó.

Geely_EX5_Pro_5 El Geely EX5 Pro es un SUV 100% eléctrico compacto.

En cuanto a la carga impositiva, subrayó: “Sin duda que los autos en la Argentina se encarecen por los impuestos. Trabajamos desde hace años con Industria para que se extienda y mejore el esquema actual. Ojalá haya una baja mayor”.

Respecto a la eventual llegada de hasta 10.000 vehículos desde Estados Unidos sin arancel, fue tajante: “Hoy no se puede competir con China. En ningún sentido. Ni en calidad, ni en precio, ni en tecnología. No hay manera”.

En ese marco, redobló la apuesta con la marca asiática y recordó que “Geely es la única automotriz que tiene 53 satélites propios para conectividad. Los autos se actualizan como un celular, con WiFi. Es sorprendente. Es imparable”.

Producción regional y nuevos modelos

En relación a la futura producción de vehículos en el país, Azamendia aclaró que “en Brasil hay un acuerdo con Renault". "Geely es dueño del 10% de Renault a nivel mundial. La idea es ensamblar en la Argentina en algún momento, pero primero hay que desarrollar el camino comercial”.

Asimismo, el arribo de más modelos al mercado automotor nacional se mantiene como una opción concreta: “La pick up Radar está en carpeta para 2026. Es compacta, similar al segmento Maverick. Creemos que va a funcionar muy bien”.

“Geely tiene 12 plantas en China. En una de ellas se fabrican 900 unidades por día. Desde 2015 produce eléctricos y hoy es una de las compañías más grandes del mundo”, relató con orgullo y completó reiterando sobre su visión del mercado global: “No hay manera de competir con China. Es una realidad. La industria va hacia ahí”.