En Vivo
24 de febrero 2026 - 08:29

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 24 de febrero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar no detiene su tendencia a la baja. Este lunes, retrocedió a $1.370,50 para la venta en el segmento mayorista, mientras que en el Banco Nación (BNA) terminó a $1.390 para la venta. En tanto, el dólar blue y los financieros también cayeron.

Por su parte, los ADRs y los bonos soberanos argentinos anotaron bajas generalizadas en Wall Street en una jornada marcada por la incertidumbre que implicaron los nuevos aranceles de Donald Trump luego de que la Corte Suprema de EEUU anulara la mayoría de las tarifas aplicadas el año pasado por el mandatario.

Este martes, la atención vuelve a concentrarse en el contexto global. En el plano local, el mercado procesará el anuncio del Gobierno del lanzamiento de un nuevo bono en dólares en la licitación de mañana.

Live Blog Post

EEUU comienza a aplicar los nuevos aranceles del 10% pese el fallo de la Corte Suprema

A partir de este martes, Estados Unidos comienza a aplicar un nuevo arancel del 10% a las importaciones, una decisión de su presidente Donald Trump luego de que la Corte Suprema haya emitido un fallo en su contra al anular sus políticas arancelarias que respondían a poderes de emergencia.

El viernes, desde el Despacho Oval, Trump había firmado una orden ejecutiva que establecía un nuevo arancel global del 10%, conocido como Sección 122. El mismo está previsto para entrar en vigencia el 24 de febrero por un período inicial de 150 días, con exenciones sectoriales, entre ellas la industria farmacéutica y los bienes que ingresan al país en el marco del acuerdo con México y Canadá.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Bitcoin cae a u$s63.000 y sufre los nuevos aranceles de Donald Trump tras el fallo de la Corte Suprema de EEUU

El mercado de criptomonedas opera con bajas este martes. Bitcoin (BTC) pierde 4,6% hasta los u$s63.249,95, y sigue sin poder crecer tras las malas señales provenientes de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump. De esa forma, cotiza aproximadamente un 50% por debajo de un máximo histórico de u$s126.272 ¡alcanzado a principios de octubre de 2025.

En esa misma línea, Ethereum (ETH) recorta 4,9% hacia u$s1.825,75. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia: Solana (SOL) lidera las caídas y retrocede un 4,6% a los u$s76,58, mientras que BNB (BNB) cae 3% a u$s588,34. En tanto, Ripple (XRP) pierde 4,1%% a u$s1,33 y Dogecoin (DOGE) anota caídas de 5,6% a u$s0,09116.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Economía lanza un bono en dólares: buscará captar hasta u$s2.000 millones para pagar vencimientos de julio

dolar caputo
El dólar se acerca al techo de la banda cambiaria y en el mercado hacen apuestas sobre el futuro del esquema

El Ministerio de Economía sorprendió al anunciar este lunes que en las habituales licitaciones de deuda en pesos incorporará un nuevo título en dólares. El objetivo es conseguir hasta u$s2.000 millones para afrontar los vencimientos de julio con bonistas privados.

La Secretarías de Finanzas, que depende de la cartera que conduce Luis Caputo, informó que "a partir de las próximas licitaciones quincenales", le ofrecerá a los inversores un bono en dólares por un monto de hasta u$s150 millones por subasta. Asimismo, al día siguiente de cada licitación habrá una segunda ronda para ampliar la emisión por hasta u$s100 millones.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Tasas volátiles y nueva jugada del Tesoro con bono en dólares y sin Lecaps: ¿se empieza a relajar el sesgo contractivo?

Por Solange Rial

"La volatilidad de las tasas se mantiene altísima y el Gobierno hace poco y nada al respecto, de lo que uno deduce que se siente cómodo con el funcionamiento actual del régimen", sentenció uno de los informes más leídos de la city ante un nuevo salto en los rendimientos "overnight" la semana pasada. El mercado percibe una presunta intervención por parte del Banco Central para ponerle un techo, aunque sin hacerlo a través de un sistema definido ni constante.

Es así que, desde la última licitación del 11 de febrero, en la que el Tesoro absorbió $1,7 billones, las tasas siguieron tensionadas. Tanto la tasa de Caución a un día como la Repo subieron respecto del viernes previo y se ubicaron en torno al 40% TNA, frente al 34%-35% TNA de la semana anterior. "Las curvas en pesos operaron con debilidad durante la mayor parte de la semana, aunque el viernes mostraron mayor dinamismo", revelaron desde Cohen Aliados Financieros.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Dólar: el déficit de servicios fue récord en 2025 y erosionó más de la mitad del superávit comercial

Por Jorge Herrera

La cuenta corriente del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) volvió a ser deficitaria en 2025, en más de 2.200 millones de dólares, a pesar de que el saldo de Bienes fue superavitario en casi 20.000 millones de dólares, la tercera mejor marca histórica. Ocurre que el saldo de Servicios fue netamente deficitario alcanzando un récord histórico de 10.978 millones de dólares tras registrar un déficit de 771 millones en diciembre pasado. De modo que el canal Servicios sigue representando una importante salida de divisas, no solo por turismo y compras en el exterior sino también por intereses y demás transferencias al exterior, vinculadas con el comercio exterior y operaciones financieras.

Según los datos del BCRA, el déficit de Servicios de diciembre 2025 se explicó por los egresos netos en concepto de Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales) por 545 millones de dólares, de Otros servicios por 356 millones de dólares y de Fletes y seguros por 154 millones de dólares. Este flujo negativo fue apenas compensado por los ingresos netos en concepto de Servicios empresariales profesionales y técnicos por 284 millones de dólares.

Leé la nota completa

