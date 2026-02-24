Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 24 de febrero

Live Blog Post

EEUU comienza a aplicar los nuevos aranceles del 10% pese el fallo de la Corte Suprema

A partir de este martes, Estados Unidos comienza a aplicar un nuevo arancel del 10% a las importaciones, una decisión de su presidente Donald Trump luego de que la Corte Suprema haya emitido un fallo en su contra al anular sus políticas arancelarias que respondían a poderes de emergencia.

El viernes, desde el Despacho Oval, Trump había firmado una orden ejecutiva que establecía un nuevo arancel global del 10%, conocido como Sección 122. El mismo está previsto para entrar en vigencia el 24 de febrero por un período inicial de 150 días, con exenciones sectoriales, entre ellas la industria farmacéutica y los bienes que ingresan al país en el marco del acuerdo con México y Canadá.

