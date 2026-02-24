SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de febrero 2026 - 00:00

Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este martes 24 de febrero

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

Conocé a cuánto opera el euro hoy.

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.575,73 para la compra y a $1.671,07 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.699,75 para la compra y a $1.766,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.172,39.

Informate más

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 24 de febrero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.370.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 24 de febrero

El dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 24 de febrero

El dólar CCL cerró a $1.440,91 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 24 de febrero

El dólar MEP cerró a $1.393,01 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 24 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.807.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 24 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.439,63, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 24 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.680, según Binance.

