Acciones, bonos y más: qué oportunidades de inversión ven las principales gestoras de fondos del país

Un informe privado, basado en la opinión de fondos que administran más de $80 billones, detalló los activos financieros que están en el foco del mercado.

Los administradores de fondos privilegian las apuestas al carry trade en pesos.

Este 2026 se perfila como un año de oportunidades selectivas para los inversores , con un sesgo claro hacia estrategias de bonos en pesos, renta fija indexada y acciones ligadas a energía y bancos. Así surge del informe de perspectivas elaborado por Portfolio Personal Inversiones (PPI) , que relevó a 24 sociedades gerentes que administran más de $80 billones en fondos comunes.

El consenso central del estudio es que, en el contexto macro previsto (inflación en descenso, tasas aún elevadas y devaluación moderada), el carry en moneda local superará a las inversiones en dólares .

“Poco más del 70% de las administradoras respondió que priorizaría las estrategias en pesos —entendiendo que será superadora a los vehículos en dólares—”, señala el reporte.

Dentro de las oportunidades locales, la renta fija en pesos aparece como el eje de las carteras 2026 , especialmente los instrumentos ajustados por inflación. “CER es la indexación que recomiendan priorizar con casi el 60% de las respuestas a su favor”, indica el informe de PPI.

La preferencia se explica por la expectativa de inflación aún significativa (20-25%) y tasas reales positivas . En ese marco, los fondos ven atractivo en bonos CER a lo largo de la curva, combinados con deuda en pesos de corto plazo para perfiles moderados.

Captura de pantalla 2026-02-23 152639 Los bonos ligados a la inflación se encuentran entre los activos preferidos del mercado.

Bonos en dólares: foco en soberanos y Oil & Gas

En moneda dura, las oportunidades se concentran en deuda soberana y corporativa, con rendimientos de entre 5,5% y 10% según duración y riesgo crediticio. La mitad de las gestoras privilegia obligaciones negociables del sector energético: “El 50% de las SG prefiere el sector de Oil & Gas”, destaca PPI.

Además, hay una inclinación clara hacia tramos largos de la curva, dado que el 60% de las respuestas se inclina por este tramo al elegir en dónde posicionarse.

"Creemos que queda upside en los bonos en dólares, si bien va a depender de apetito por riesgo global, de la velocidad de acumulación de reservas, y de las fuentes de financiamiento. A medida que se acumulan reservas, los fundamentals se acercan a los de países con calificacion BB. En nuestro escenario base, donde se logra una convergencia parcial al comprarse reservas por casi u$s15.000 millones en 2026, creemos que la curva en dólares debería llegar a 7% para el frente de la curva y 8,5% para los bonos mas largos", relató Alejo Costa, Head of Economic Research & Strategy de Max Capital.

Acciones argentinas: energía y bancos lideran

Por otra parte, el informe muestra unanimidad en renta variable local: todas las gestoras ven valor en acciones argentinas tras la corrección de 2025. Los sectores favoritos son energía (46%) y bancos (34%), reflejando la expectativa de normalización macro y mayor actividad.

Entre los papeles recomendados sobresalen tres nombres: YPF, Grupo Financiero Galicia y Vista Energy. El atractivo responde tanto a valuaciones deprimidas como a drivers estructurales, como Vaca Muerta en energía y recuperación del crédito en bancos.

Captura de pantalla 2026-02-23 152216 YPF, GGAL y VIST son las acciones más escogidas por los gestores de activos en Argentina.

Commodities y emergentes: diversificación global

A nivel internacional, los fondos recomiendan mantener exposición a mercados emergentes, especialmente Brasil, y a tecnológicas globales.

En commodities, el oro encabeza preferencias, seguido por cobre y litio, ligados a la transición energética y la demanda tecnológica.

"Aunque hoy cotiza por debajo del máximo de u$s5.400 por onza, creemos que el oro todavía tiene potencial. La combinación de tensiones geopolíticas persistentes, mayor diversificación fuera del dólar y un telón de fondo fiscal desafiante en economías desarrolladas (EEUU entre una de ellas) sostiene la demanda de refugio. A esto se suma la acumulación de oro por parte de bancos centrales —tanto emergentes como desarrollados— como diversificador de reservas, una tendencia que estimamos continúa", indicó Nicolás Kohn, Head Wealth Management Research en Balanz Capital.

De esta forma, para perfiles moderados, la estrategia típica combina renta fija en pesos de corto plazo, instrumentos CER, deuda en dólares balanceada y una baja exposición a acciones.