¿Qué está mirando el mercado para anticipar que el dólar subirá más?

“Benchmark”

El cálculo del tipo de cambio real brinda una simple y rápida referencia, principalmente, a la hora de evaluar cuán atrasado o adelantado está el tipo de cambio oficial de un determinado período. De ahí los cálculos sobre los promedios históricos que circulan en el mercado determinando si hay atraso o no. Pero desde la época de la convertibilidad, el mercado empezó a recurrir a otra referencia para vislumbrar señales o tendencias del mercado de cambios, en particular de los distintos tipos de cambio, oficial e informal. Si bien ya desde hace más de dos décadas desapareció el uno a uno, todavía hoy se emplea la metodología aggiornada a la actualidad para ver hacia adónde pueden dirigirse los tipos de cambio. Hoy ese cálculo indica que el tipo de cambio de convertibilidad, que el mercado toma como “benchmark”, es decir, como objetivo equivale a casi $348. Esto marca una brecha con el dólar oficial de un 120%. Así aislado el número no dice nada, pero lo que los analistas observan es su trayectoria, porque saben que, tarde o temprano, los precios del mercado se acercarán, de no mediar cambios significativos en la macro, a dicho valor de referencia. Detrás de esta metodología lo que hay es la confrontación entre los pasivos monetarios no remunerados del Banco Central (BCRA), o sea, la base monetaria total más los pasivos monetarios remunerados, es decir, el total de Letras y Pases, y el stock de reservas brutas del ente monetario. En buen romance, de un lado todos los pesos que se emitieron y que en el futuro se emitirían, contra las divisas que tiene el BCRA.