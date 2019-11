Ranking GPTW: éstas son las mejores empresas para trabajar en la Argentina

Great Place to Work, firma global de people analytics y consultoría que ayuda a las organizaciones a obtener mejores resultados de negocio focalizándose en la experiencia laboral de todos los empleados, dio a conocer, a través de su ceremonia anual de premiación realizada en el Hotel Sheraton, quiénes son las mejores compañías e instituciones para trabajar en Argentina, en 2019, tomando en cuenta la opinión de los propios empleados.

Al podio de las empresas que cuentan con más de 1000 empleados se subieron Banco Galicia, en primer lugar, y Naranja y Mercado libre en los puestos siguientes. Entre las compañías que tienen entre 251 y 1000 empleados, quienes se alzaron con los primeros puestos fueron Hilton, en el primer puesto, seguido por DHL Express y Natura.

A su vez, Iké Asistencia se quedó con el primer puesto en la categoría de empresas que tienen una dotación de hasta 250 colaboradores. El segundo y tercer lugar fue ocupado por Real Trends y Tarjeta Cencosud, respectivamente.

En la encuesta de 2019 dieron su opinión 63.998 colaboradores, pertenecientes a 128 empresas, de las cuales 53 entraron en el ranking, con un promedio de 81 puntos, o sea uno más que en 2018.

Además de los resultados del ranking, se anunciaron cuatro menciones especiales, relacionadas con prácticas que representan el concepto de For all (para todos). Allí se destacó el programa Autism at work, de SAP; Validate speak up, de Santander; Eventos que demuestran compromiso con la igualdad, de Mulesoft; y el Kit de herramientas para conversaciones, de Hilton.

La premiación se llevó a cabo en el Hotel Sheraton, con la presencia de más de 500 representantes de Recursos Humanos y directivos de las principales empresas, y la participación especial de la vicepresidenta de Great Place to Work global, Holly Petroff.

Este año, la ceremonia de premiación se realizó al término de la primera Conferencia Anual de GPTW, en donde se profundizó en las principales tendencias macro que está atravesando actualmente el mundo del trabajo, contando con destacados oradores locales e internacionales.

Empresas hasta 250 empleados

Iké Asistencia Real Trends Tarjeta Cencosud Stoller Avery Dennison Mitrani Caballero & Ruiz Moreno Linio Oldelval Assurant Blaisten Campari Yara Aventura Center Becton Dickinson VU Security Escandinavia del Plata - Volvo CE Brubank Cibic Laboratorios Ualá Comprandoengrupo.net

Empresas de entre 251 y 1.000 empleados

Hilton DHL Express Natura MuleSoft Galicia Seguros SAP Citibank Logicalis Dell Technologies Prudential Seguros DHL Supply Chain SC Johnson AES Argentina Oracle Garantizar Baufest AccorHotels AES Servicios América Cencosud Shopping Centers Universidad Siglo 21 Worldline

Empresas de más de 1.000 empleados