Reconocimiento a dirigente

Ayer se llevó a cabo en la sede de CAME un homenaje a Osvaldo Cornide, extitular de la entidad, por su trayectoria en defensa de la pequeña y mediana empresa.Asistieron alrededor de 100 dirigentes de diversas entidades empresarias. El actual presidente de CAME, Alfredo González, resaltó la labor desplegada por Cornide en diversos rubros relativos a las pymes. Entre ellos, la acción para rebajar del 10% al 3% la comisión de las tarjetas de crédito, la promoción de los Centros Comerciales a Cielo Abierto, la creación de la ramas industrial , economías regionales, jóvenes y mujeres empresarias. Asimismo la compra del edificio central de la CAME.