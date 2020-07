La empresa de Federer quiere cotizar en la bolsa desde 2021

Una de las claves de su ascenso reside en la marca Uniqlo, con la que firmó en 2018 por diez años, a razón de 30 millones de dólares cada temporada, según unas cifras estimadas no oficializadas. El acuerdo va más allá, además, de la carrera tenística del vencedor de 20 títulos de Grand Slam.

Federer terminó su relación con Nike, lo que le costó estar un par de años sin los derechos de su célebre logo RF, que finalmente recuperó.

Sin embargo, a fines de noviembre del año pasado, la marca suiza On Running publicó en sus redes sociales un comunicado en el que anunciaba la incorporación de Federer a su proyecto de negocio.

La empresa dio en esa fecha un comunicado de bienvenida al suizo y en uno de os párrafos señaló: “Como empresario, Roger Federer trabajará con nosotros para crear la próxima generación de calzado de ingeniería suiza de alto rendimiento y el futuro de On”.

Y todo lo que toca Federer es oro, porque posee una parte minoritaria del paquete accionario y ya la empresa suiza On pretende cotizar en la Bolsa de Valores por unos 2 mil millones de euros.

La empresa fundada en 2010 en Zurich y con la que el número 4 de la ATP colabora para la planificación de algunos productos, desea concretar su aspiración en 2021.

Especializado en calzado deportivo, el grupo cuenta con unos 7 millones de clientes de 50 países y la Bolsa le permitirá financiar nuevos planos de expansión.

La empresa On fue fundada en el año 2010 por Olivier Bernhard, David Allemann y Caspar Coppetti y, desde entonces, ha sido una de las marcas de referencia entre los atletas de resistencia a nivel mundial.

Si bien en competición el helvético continúa usando las zapatillas de la compañía estadounidense de Portland, fuera de la cancha, optó por un diseño propio en su alianza con On y acaba de lanzar las The Roger Centre Court 0-Series, inspiradas en el tenis. Según comentó el suizo, por videoconferencia, “no son evidentemente para jugar. Quería unas zapatillas con estilo, muy confortables y ultraligeras. Estoy seguro que algún día jugaré con unas On en pista. Todavía no hemos tenido tiempo para trabajar eso ya que el tiempo de creación ha sido muy largo”.

Las zapatillas, lanzadas en color blanco, salen al mercado por ahora con unas condiciones especiales, una edición exclusiva de pares numerados. En la web de On se abrió un período de solicitud de las zapatillas y los afortunados en el sorteo recibirán su par, a un precio de 239,95 euros.

Es verdad que también la fama le permite a Federer obtener ciertas concesiones. La agencia de marketing deportivo Team8, de la que son propietarios Roger Federer y su agente, Tony Godsick, se benefició en los últimos meses de un programa del gobierno de EE. UU. para salvar a las micro y pequeñas empresas, según informaciones del ‘Sports Business Daily’.

Fundada en 2013 por Godsick en asociación con Federer, Team8 tiene su sede en Cleveland, Ohio, EE. UU., por lo que reunía las condiciones para inscribirse en el programa de apoyo a las pequeñas empresas de la región, creado por el departamento de pequeñas empresas del gobierno federal de EE. UU., un programa de recuperación económica y seguridad social aprobado por el Congreso estadounidense debido a la covid-19.

El gobierno de EE. UU. publicó la lista de empresas beneficiarias del préstamo y proporcionó cifras y la razón del préstamo. Según la misma lista, la cantidad de apoyo a Federer y Godsick ronda el millón de dólares. La justificación utilizada por Godsick y Federer para recibir el préstamo fue que la empresa no tendría cómo mantener los puestos de trabajo de su equipo a corto plazo debido a la pandemia.