Conmoción por Christian Eriksen, que volvió a desplomarse en un amistoso de Dinamarca: qué se sabe de su salud a días del Mundial 2026

El mediocampista danés sufrió un nuevo episodio en pleno campo de juego. Ocurrió cinco años después del paro cardíaco que tuvo en la Eurocopa 2021.

A días del Mundial 2026 , el fútbol europeo volvió a vivir momentos de máxima preocupación por la salud de Christian Eriksen . El mediocampista danés se desplomó este domingo durante el amistoso que disputaban Dinamarca y Ucrania , en un episodio que reavivó el recuerdo del paro cardíaco que sufrió durante la Eurocopa de 2021 y que conmocionó al mundo del deporte.

La situación ocurrió en el segundo tiempo del encuentro disputado en Odense. Según las primeras reconstrucciones, Eriksen se llevó una mano al pecho antes de caer al césped, lo que provocó la inmediata intervención de los servicios médicos. Compañeros y rivales rodearon al futbolista mientras recibía atención sanitaria sobre el terreno de juego.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades decidieron suspender el partido cuando Dinamarca se imponía por 2 a 1. Minutos después, la Federación Danesa de Fútbol informó que el jugador permanecía consciente y que su estado era estable dentro de las circunstancias.

Eriksen fue trasladado a un centro médico para realizarle estudios y permanecer bajo observación. De acuerdo con reportes difundidos por medios europeos, el futbolista logró incorporarse tras recibir asistencia en el campo de juego y abandonó el estadio acompañado por personal sanitario.

dinamarca christian eriksen

El episodio generó una fuerte conmoción debido a los antecedentes del jugador. En junio de 2021, durante un partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa, Eriksen sufrió un paro cardíaco y debió ser reanimado en pleno campo de juego. Tras aquel incidente se le implantó un desfibrilador cardíaco y, meses después, logró regresar a la actividad profesional.

Primer parte médico sobre la salud de Christian Eriksen

Minutos después de que Christian Eriksen se desplomara durante el encuentro que disputaban Dinamarca y Ucrania, la Federación Danesa de Fútbol emitió un comunicado para informar sobre el estado de salud del mediocampista. La acción ocurrió a los 79 minutos de juego, cuando Eriksen se llevó una mano al pecho antes de caer sobre el césped. De inmediato, el personal médico ingresó al campo para asistir al futbolista.

Poco después, la selección danesa llevó tranquilidad tanto a través de las pantallas del estadio como de sus redes sociales. "Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien dadas las circunstancias", informó el combinado europeo.

"Christian está bien y salió del campo por sus propios medios. Según lo que veo, el marcapasos respondió como debía. Estuvo inconsciente por un breve momento, pero recuperó la conciencia muy rápidamente y pudimos comunicarnos con él enseguida. Ahora será sometido a más estudios en el hospital para determinar qué causó el incidente. Estamos en contacto permanente con él y con los médicos del hospital. Christian está bien y me pidió que les transmitiera a todos los jugadores que se encuentra bien", explicó.