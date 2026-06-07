El pedido de aliados del PJ al Gobierno: candidato a gobernador único en sus provincias con lista colectora de La Libertad Avanza

Mientras la efervescencia del Mundial 2026 funciona de cortina de humo para la política, la campaña 2027 comienza a tomar forma no sólo en la Casa Rosada sino también en las provincias . Los gobernadores peronistas aliados a Javier Milei comenzaron a darle forma a una propuesta electoral para blindar sus distritos a cambio de más apoyo en el Congreso: ser candidatos únicos en sus territorios, sin competencia de otro postulante a gobernador de La Libertad Avanza, pero con una lista colectora de candidatos libertarios para cargos provinciales colgando de la boleta del Partido Justicialista (PJ) .

El diseño de esta estrategia, que ya está bajo análisis de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem , sería factible solo para cargos a legisladores provinciales. A nivel nacional ya rige la boleta única papel que impide unificar candidaturas a partir de una única boleta para candidato a gobernador. La propuesta fue conversada en una cena reservada de un grupo de gobernadores el martes por la noche en la Ciudad de Buenos Aires . Fue después del encuentro público en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) del que participó también el Ministro del Interior, Diego Santilli.

En esta cena de la que participaron al menos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut) , entre otros, se planteó abiertamente esta posibilidad. Que los gobernadores sean candidatos únicos en sus provincias y que de su boleta cuelguen dos listas distintas para los cargos legislativos y ejecutivos distritales: una del PJ con los postulantes del peronismo y otra con la oferta de La Libertad Avanza.

Al día siguiente de ese encuentro, Jaldo se reunió con Santilli y Lule en Casa Rosada. Lo mismo hizo Weretilnec k. Tras los sucesivas gestos de apoyo de los gobernadores aliados a la Casa Rosada en el Congreso, que incluyen desde la sanción de la Ley bases, la reforma laboral, el Presupuesto 2026, el pago a los holdouts y hasta la aprobación de los pliegos judiciales enviados por el gobierno nacional al Senado , ahora solo falta que Karina Milei bendiga esta estrategia electoral propuesta por los mandatarios provinciales.

En medio de un calendario electoral que será desdoblado en la mayoría de la provincias, los aliados PJ le ofrecen a los Milei la posibilidad de llegar sin derrotas previas en sus provincias antes de la elección presidencial de octubre, a cambio de ser candidatos únicos en sus distritos sin un competidor directo de La Libertad Avanza. Fuera de esta estrategia quedan territorios como Córdoba, Santa Fe o Mendoza donde ya se aplica la boleta única a nivel provincial lo que hace impracticable la existencia de una colectora aparte con candidatos libertarios para los cargos locales ya que la oferta electoral aparece todo en la misma papeleta.

Provincias, rumbo a elecciones desdobladas

La paradoja es que esta oferta de los gobernadores aliados del PJ, que podría fortalecer a Milei en el camino a su reelección frente al cronograma de elecciones desdobladas en las provincias, termina coincidiendo casi con la estrategia planteada originalmente por Santiago Caputo: despejarle el triunfo a los mandatarios provinciales en sus distritos a cambio de un sólido apoyo en el Honorable Congreso de la Nación para blindar la gobernabilidad del Presidente y garantizar el paquete de leyes de reformas estructurales que impulsa la La Libertad Avanza. Finalmente, Karina Milei y Santiago Caputo podrían terminar coincidiendo y armonizando el triángulo de hierro.

Estos gobernadores aliados experimentan el denominado "voto cruzado" en sus provincias. Sus electorados apoyan a Milei a nivel nacional pero votan al peronismo la hora de tener que optar por candidatos a mandatarios provinciales. "No nos podemos hacer los talibanes", confirma ante la consulta de Ámbito un senador nacional al tanto de las negociaciones con la Casa Rosada. "Milei tiene un techo y no va a mejorar", agrega. Este fenómeno de alianzas del gobierno nacional con los peronismos locales es nítido en provincias como Tucumán, Catamarca y Salta donde la economía exhibe drivers muy heterogéneos a partir de sectores de la actividad en crecimiento como la energía, la minería y el agro, lo que potencia el fenómeno del "voto cruzado" entre el peronismo a nivel local y La Libertad Avanza a nivel nacional.

Aliados de La Libertad Avanza

Sin los votos de los aliados en el Congreso, el oficialismo no está en condiciones de aprobar las numerosas iniciativas que se acumulan para ser tratadas luego del Mundial. Desde los cambios en el régimen de lobby, la ley de ludopatía, modificaciones al etiquetado frontal y hasta un nuevo esquema de promoción de inversiones conocido como Súper RIGI. Pero en especial, está todavía abierta la negociación para la reforma electoral y la intención de la Casa Rosada de eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En el Poder Ejecutivo nacional se conformarían con la posibilidad de que las primarias para cargos nacionales, incluida y especialmente la candidatura a Presidente, sean optativas para cada fuerza política con el objetivo de intentar dividir el voto peronista en medio de la delicada interna entre los sectores de Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Milei enfrenta también su propia interna. En el PRO de Mauricio Macri no estarían dispuestos a acompañar la eliminación de la PASO teniendo en cuenta que no descartan la posibilidad de plantearle a Milei la definición de la candidatura presidencial a través de una primaria donde podría competir el mismo Maci o incluso Patricia Bullrich.