¿Existe una vacuna para la viruela del mono?

Cuáles son los síntomas

Los síntomas más frecuentes son:

Erupción cutánea: comienza como una mancha que pasa a vesícula llena de líquido y puede picar y doler. Cuando esta erupción se cura, las lesiones sobre la piel se cubren de costras que acaban por caer.

Fiebre

Dolor de garganta y/cabeza

Dolor muscular

Dolor de espalda

Falta de energía

Ganglios linfáticos inflamados.

Los síntomas suelen verse una semana después de la exposición, pero pueden hacerlo hasta los primeros 21 días, y suelen durar de 2 a 4 semanas.

viruela del mono2.jpg BBC

¿Hay una vacuna para prevenir la viruela del mono?

Actualmente, la vacuna de viruela disponible a nivel mundial no ha sido precalificada por la OMS para su utilización en viruela símica o Mpox.

Sin embargo, hay países en los que utilizan la vacuna frente a la viruela autorizada. Esta vacuna se administra por vía subcutánea y son dos dosis. Pero cabe aclarar que países como España la aplican sólo en personas que han mantenido relaciones sexuales sin protección.

Actualmente no se recomienda la vacunación masiva ni de la población general. En el caso de Argentina, no hay registro ni solicitud de registro en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), por lo que no se encuentra disponible en el país.