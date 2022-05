Caso Villa: la médica que atendió a la víctima fue quien la habría animado a hacer la denuncia

Según declaró la doctora del Hospital Penna, no recordaba haber atendido a la paciente, pero sí confirmó que la firma que aparece en el documento de tratamiento le pertenece.

Al respecto, Castillo indicó que fue la médica quien le recomendó a la víctima a denunciar al jugador de Boca Juniors. De todos modos, por miedo a lo que podía llegar a sucederle, la mujer no lo hizo: "La doctora aduce que no se acuerda y, como la memoria es algo tan subjetivo, no sabemos si realmente no recuerda o si tiene miedo. Nos dio lo que necesitábamos que es que la atendió, que es su firma, que trabaja con una residente", precisó el letrado.

En sintonía a la declaración de la médica, Castillo sostiene que se le dio mucha importancia mediática, pero que lo cierto es que un abuso sexual se determina por la pericia psicológica: "Cuando le íbamos a empezar a preguntar, curiosamente se le apagó el video y el micrófono. Tardó 10 minutos en volver y dijo que se le había cortado la luz... se dieron circunstancias que generaron que su declaración cobre más relevancia", deslizó.

"La doctora adujo en su declaración que un abogado se habría contactado con ella. Es un abogado que trabaja en un sector de la Justicia, estamos viendo de quién depende ese sector", agregó.