¡Atención familias! Suspenden el inicio de clases en una provincia y cambian todo el calendario 2026

La decisión obliga a reorganizar la fecha de inicio del ciclo lectivo y modifica las fechas previstas

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se garantizará el desarrollo completo del calendario educativo.

Confirmado por el Ministerio de Ministerio de Educación de la provincia, el inicio del ciclo lectivo 2026 fue postergado respecto de la fecha que se había comunicado a nivel nacional. La medida implica un cambio en la planificación escolar y afecta a miles de estudiantes que debían retomar las clases hacia fines de febrero.

La decisión obliga a reordenar el calendario educativo provincial , con impacto en el regreso a las aulas, el desarrollo del ciclo y los períodos de receso. Desde el Ejecutivo local señalaron que el nuevo esquema busca garantizar el cumplimiento de los días de clase establecidos para el año.

La provincia de Jujuy resolvió postergar el inicio del ciclo lectivo 2026 y ajustó su calendario escolar respecto del esquema difundido por la Secretaría de Educación de la Nación. La medida fue confirmada por el Ministerio de Educación provincial y quedó formalizada a fines de enero.

Según informaron las autoridades locales, la modificación responde a la necesidad de adecuar la planificación educativa a criterios propios de organización y coordinación institucional.

El cambio impacta principalmente en los estudiantes del nivel primario , para quienes estaba previsto el regreso para el lunes 23 de febrero. Con la nueva definición, el inicio de clases se trasladó al lunes 2 de marzo , lo que extiende el receso de verano por más de una semana.

La decisión alcanza a miles de familias que ahora deben reorganizar rutinas, actividades y logística escolar. Desde el Gobierno provincial indicaron que el ajuste busca asegurar el cumplimiento de los días de clase establecidos para el ciclo lectivo completo.

Alumno aula FreePik.es

Calendario 2026: así quedan los feriados y las vacaciones tras el anuncio

Con el inicio fijado para el 2 de marzo, Jujuy se suma al grupo mayoritario de provincias que comenzarán las clases durante los primeros días de ese mes. El calendario escolar local prevé el cierre del ciclo el 18 de diciembre, en línea con gran parte del país.

En cuanto al receso invernal, las vacaciones de invierno se mantendrán entre el 13 y el 24 de julio. El nuevo esquema obliga a ajustar la planificación anual.